В Эстонии коронавирус выявлен у трех человек, в Литве - у восьми

По данным Регистра народонаселения, два положительных теста поступило из Харьюмаа (Таллинн) и один - из Ида-Вирумаа. Оба таллиннских зараженных связаны с Lunden Food OÜ, в одном случае заражение произошло на рабочем месте, во втором случае член семьи работника этого предприятия болел COVID-19. В случае зараженного в Ида-Вирумаа речь идет об активном очаге коронавируса в этом регионе (в настоящий момент заболело 15 человек). Инфекцию он подхватил, находясь в близком контакте с другим больным, и уже некоторое время был в изоляции.

По состоянию на утро 19 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось десять пациентов. На искусственной вентиляции легких находится один человек. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день выписано 365 пациентов, закончено 378 историй болезни. В свою очередь, в Литве за минувшие сутки подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1792, сообщает Министерство здравоохранения Литвы.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 244 человека, выздоровело 1462 человека. На изоляции находятся 208 человек.

От коронавируса скончались 76 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 18 завозных случаев.

Во четверг проверено 4969 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 386 194.