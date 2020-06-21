Десятки кроваток в пустой гостинице: масштабный бизнес суррогатного материнства в Украине

Во время глобальной пандемии крупнейшая в мире суррогатная клиника в Украине оказалась "на паузе", но остановить естественные процессы, конечно, невозможно. Из-за закрытых границ многие молодые родители не могут быть с новорожденными, которые вынуждены проводить первые недели и месяцы своей жизни в холле гостиницы, пишет The Guardian.
Ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19, пролили свет на этот частный промысел. На фотографиях, опубликованных иностранными СМИ, видны ряды детских кроваток в двух залах киевской гостиницы Hotel Venice.
Это дети иностранных пар, рожденные украинскими суррогатными матерями. Начиная с марта, из-за закрытия границ, многие родители не имели возможности увидеть своих детей.
Вместо этого пары знакомились со своими детьми по видеосвязи, а также записывали для детей колыбельные на диктофон.
Крупнейшая в мире клиника суррогатного материнства BioTexCom в мае опубликовала видеозапись из Hotel Venice, чтобы показать дилемму, с которой сталкиваются молодые родители. Клиника выступала за идею о скором открытии границ.
Новость о судьбе малышей облетела все мировые СМИ, однако теперь, спустя месяц, в гостинице все еще находятся около 50 младенцев.
Этот случай заставляет задуматься о масштабах индустрии украинского суррогатного материнства, а также о связанных с этим этических аспектах.
Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба заявил, что одними реформами ситуацию с нарушениями прав детей не исправить; следует запретить предоставление услуг суррогатного материнства иностранным гражданам.
Однако в стране со средней заработной платой в 340 евро многие женщины ради заработка готовы вынашивать детей других пар, даже ценой своего физического и психологического здоровья.
"Я не хотела ее отдавать"
Людмила, жительница украинского города Винница, до сих пор ждет выплаты всей оговоренной суммы. В феврале она родила девочку для некой немецкой пары и теперь регулярно отправляет сообщения предприятию, с которым был заключен договор (это была не BioTexCom), чтобы получить недостающие 6000 евро.
"Они говорили, что из-за ограничений не могут перечислить всю сумму", говорит 39-летняя продавец Людмила. Несмотря на то, что оплодотворенная яйцеклетка Людмиле была трансплантирована в Киеве, а большую часть беременности она провела в Виннице, рожать пришлось в Польше. Персонал больницы даже не знал, что Людмила - суррогатная мать, так как в Польше, как и в большей части Европы, услуги суррогатного материнства под запретом.
"Я не хотела ее отдавать, я плакала", вспоминает Людмила. Было невероятно трудно отдавать младенца, о котором она заботилась два дня после родов. "Но я знала, каковы правила".
Людмила - мать-одиночка с тремя детьми. Она хотела дать детям нечто большее, чем комнатка, в которой они жили вчетвером. После посещения клиники суррогатного материнства в 2017 году, она смогла внести первый платеж за квартиру. Несмотря на то, что из-за осложнений во время беременности она попала в отделение интенсивной терапии, Людмила все же решилась стать суррогатной матерью во второй раз, чтобы оплатить оставшуюся сумму за ипотеку.
Официальная статистика недоступна, но, предположительно, ежегодно в Украине суррогатные матери рожают несколько тысяч детей. Примерно в 80% случаев детей вынашивают для иностранных пар, которые решаются на этот процесс в Украине, потому что там это законно и дешево. Адвокат Сергей Антонов отмечает, что иногда украинские агентства суррогатных матерей везут на роды в другие страны, где проще регистрация рождения ребенка.
Игра со здоровьем
Самые дешевые предложения агентств составляют около 28 000 евро, из которых суррогатная мать получает не менее 11 000 евро.
Татьяна Шульжинска, 38 лет, ведет активную деятельность в социальных сетях, где ищут потенциальных суррогатных мам. Она пытается удержать женщин от этого решения. По ее словам, многие платят за него своим здоровьем или даже жизнью.
"Договор защищает только детей, они не заботятся о нас", - говорит Татьяна, которая живет в Чернигове.
Она мать двоих детей, когда-то работавшая кондуктором троллейбуса. В 2013 году она подала заявление стать суррогатной матерью в одной клинике, потому что ей срочно надо было вернуть долг банку. Ее финансовое положение было настолько плохим, что женщина не могла позволить себе билет на поездку в Киев - клиника переводила для этого деньги.
Она согласилась выносить ребенка итальянской паре.
Через два месяца после оплодотворения выяснилось, что в ее утробе развились четыре плода. Итальянская пара решила оставить только одного, остальные были удалены хирургическим путем.
В мае 2014 года Татьяна родила девочку, которую отдали ее биологическим родителям. Она получила 9 000 евро.
Спустя семь месяцев она попала в больницу с сильными болями в животе. Врачи диагностировали у нее рак шейки матки. Татьяне потребовался почти год, чтобы накопить денег на операцию. Она подозревает, что рак был вызван беременностью, но это невозможно доказать. В 2015 году Татьяна подала иск против BioTexCom, требуя компенсацию за ущерб здоровью. Уголовное расследование все еще продолжается.
Сейчас врачи планируют ампутировать Татьяне левую ногу, на которую распространилась болезнь.
Бывший прокурор Юрий Ковальчук, офис которого участвовал в нескольких уголовных расследованиях против BioTexCom в 2018 и 2019 годах, говорит, что как минимум еще три женщины обратились в суд после того, как им пришлось удалить матку после суррогатного материнства.
Были также начаты расследования случаев мошенничества и даже торговли людьми: в 2011 году пара из Италии обнаружила, что у ребенка, которого они привезли из Украины, не было генетического родства с ними. Ковальчук в прошлом году был уволен, он считает, что из-за этого начатые дела против BioTexCom начали простаивать.
Дорогие ошибки
Владелец BioTexCom Альберт Точиловский не отрицает, что в 2011 году был случай, когда были перепутаны оплодотворенные яйцеклетки. Он объясняет эту ошибку отсутствием опыта, потому что в то время клиника существовала всего год.
Точиловский утверждает, что по крайней мере в трех случаях клиенты отказались от суррогатных детей, рожденных с проблемами со здоровьем. Наиболее известным является случай Бриджит - она родилась в 2016 году у американской пары, но сейчас живет в приюте в Запорожье.
"Это была трагедия для нас", - говорит Точиловский. Он отрицает обвинения в плохом обращении с суррогатными матерями или мошенничестве. Обвинение Татьяны в том, что беременность вызвала рак, он называет "глупостями".
Мнения активистов делятся, причем некоторые говорят, что индустрию суррогатного материнства следует полностью запретить, в то время как другие считают, что необходимо более эффективное регулирование, поскольку в противном случае клиники будут продолжать работать из-под полы, если их запретят.
Несмотря на то, что несколько законопроектов уже были представлены украинскому парламенту, опрошенные журналистами эксперты не надеются, что в ближайшем будущем ожидаются существенные изменения в этой области.
Нынешняя ситуация
Ольга, 26 лет, в этом месяце родит вторую пару близнецов для пары в Китае. На время родов с сыном и мужем она переехала с северо-востока Украины в Киев. Она планирует потратить заработанные 17 000 долларов (15 100 евро) на то, чтобы открыть кафе или цветочный магазин.
"Я никого не убивала, не крала, честно заработала", - говорит она.
Единственное беспокойство Ольги заключается в том, что биологические родители не смогут приехать в Украину до рождения близнецов и ей придется воспитывать малышей в течение нескольких месяцев. Ольга говорит, что, знает случай, когда суррогатная мать усыновила выношенного ребенка после того, как биологические родители в последний момент отказались от него.
Почти каждый день суррогатные мамы BioTexCom рожают детей, которые попадают в оборудованную в отеле детскую комнату. На прошлой неделе своих детей получила группа молодых родителей из Аргентины и Испании - некоторые пары прибыли в Украину до закрытия границ. Однако пока не ясно, когда и для каких страны будут открыты границы Украины.
Галерея: Масштабный бизнес суррогатного материнства в Украине
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