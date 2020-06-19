Безработные с недвижимостью в Испании: супруги из Латвии обвиняются в отмывании денег

В июне 2019 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями, расследуя уголовное дело о более чем 80 эпизодах - использование чужих средств, банковских карт, данных в интернете - констатировало, что у некого мужчины и его жены есть имущество, стоимостью значительно превышающей их законный доход, рассказали агентству LETA в Госполиции.

Правоохранители получили информацию, что супруга мужчины приобрела недвижимость в испанском курортном городе, хотя оба длительное время нигде не работали.

Мужчина с 2013 года уже неоднократно попадал в поле зрения испанской полиции за аналогичные преступления, а именно - мошеннические операции с использованием денежных средств другого лица.

Полиция Латвии констатировала, что супруги уже с 2013 года вкладывали свои, возможно, нажитые незаконным путем средства в другие ценности - недвижимость.

Полученные доказательства дают основание признать обоих супругов подозреваемыми в отмывании денег в больших объемах.

За данное преступление им может грозить лишение свободы сроком от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без нее.

В июне уголовное дело было отправлено в прокуратуру Рижского окружного суда с просьбой начать уголовное преследование.