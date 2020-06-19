Пт, 19.06.2020
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Безработные с недвижимостью в Испании: супруги из Латвии обвиняются в отмывании денег

ФОТО: pexels.com/Attila Marosi

Госполиция просит прокуратуру выдвинуть обвинение некой супружеской паре безработных за отмывание примерно 260 000 евро. 

В июне 2019 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями, расследуя уголовное дело о более чем 80 эпизодах - использование чужих средств, банковских карт, данных в интернете - констатировало, что у некого мужчины и его жены есть имущество, стоимостью значительно превышающей их законный доход, рассказали агентству LETA в Госполиции.  

Правоохранители получили информацию, что супруга мужчины приобрела недвижимость в испанском курортном городе, хотя оба длительное время нигде не работали. 

Мужчина с 2013 года уже неоднократно попадал в поле зрения испанской полиции за аналогичные преступления, а именно - мошеннические операции с использованием денежных средств другого лица. 

Полиция Латвии констатировала, что супруги уже с 2013 года вкладывали свои, возможно, нажитые незаконным путем средства в другие ценности - недвижимость.

Полученные доказательства дают основание признать обоих супругов подозреваемыми в отмывании денег в больших объемах. 

За данное преступление им может грозить лишение свободы сроком от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без нее. 

В июне уголовное дело было отправлено в прокуратуру Рижского окружного суда с просьбой начать уголовное преследование.

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