В ходе уголовных процессов в ABLV Bank арестовано почти 375 млн евро

В настоящее время только в уголовных процессах, которые ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) Госполиции, в ABLV Bank арестовано почти 375 млн евро, в том числе деньги, финансовые инструменты и недвижимость, сообщили агентству LETA в Госполиции.
13 июня проведено 46 обысков и задержано восемь человек, которые были допрошены и отпущены в статусе, предусматривающем право на защиту. Меры пресечения к ним не применены.
Основной процесс ведется по делу об отмывании денег, заведенному в ответ на доклад американского учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN в феврале 2018 года.
ENAP ведет более 50 уголовных процессов о легализации преступно нажитых средств через счета и инфраструктуру ABLV Bank.
Адвокат банка Янис Розенбергс ранее заявил, что обыск был лишним, так как банк сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет информацию. Ни один из сотрудников банка не находится в этом процессе в статусе подозреваемого, подчеркнул он.
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