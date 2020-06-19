В ходе уголовных процессов в ABLV Bank арестовано почти 375 млн евро

13 июня проведено 46 обысков и задержано восемь человек, которые были допрошены и отпущены в статусе, предусматривающем право на защиту. Меры пресечения к ним не применены.

Основной процесс ведется по делу об отмывании денег, заведенному в ответ на доклад американского учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN в феврале 2018 года.

ENAP ведет более 50 уголовных процессов о легализации преступно нажитых средств через счета и инфраструктуру ABLV Bank.

Адвокат банка Янис Розенбергс ранее заявил, что обыск был лишним, так как банк сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет информацию. Ни один из сотрудников банка не находится в этом процессе в статусе подозреваемого, подчеркнул он.