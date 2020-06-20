По следам трагедии в Эстонии: оружие в руках пьющего человека

Трагедия со стрельбой в Эстонии потрясла всех нас: человек, подозреваемый в убийстве двух человек и причинении ранений еще трем, двое из которых – маленькие дети, уже наказывался за беспорядочную стрельбу, но сохранил разрешение на оружие. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного и, возможно, наркотического опьянения. Об этом пишет Rus.Postimees.
Общественность не хочет стоять в стороне и ждать, пока убьют кого-то еще либо введут железобетонные ограничения, чтобы люди с неустойчивой психикой, склонностью к неадекватным поступкам и вольным отношением к алкоголю и психотропным веществам не могли даже на пушечный выстрел подойти к оружию, тем более иметь его на законных основаниях.
А судьи кто?
Эту тему поднял и предприниматель Юрий Петров, приславший Rus.Postimees свои размышления по этому вопросу. Он пояснил, что он как человек, работа которого связана со строительством, прекрасно знает, что работник, пришедший на площадку в нетрезвом виде, не может быть допущен на объект, поскольку это может представлять угрозу для окружающих. "Тем не менее, в обществе существует довольно двусмысленное отношение к вопросам допуска людей, страдающих теми или иными формами химической зависимости, к вождению автомобиля или, например, к праву иметь оружие", - констатирует он.
Петров привел в пример инструктора по стрельбе Мартина Баховски, супругу которого обвиняют в том, что она нанесла мужу огнестрельные ранения: "Ни для кого в сообществе стрелков не было секретом, что у Мартина Баховски и его супруги были определенные проблемы. Знала об этом и полиция, но, тем не менее, по сложившемуся в обществе и в кругах, которые связаны с оборотом оружия, отношению к данной проблеме, наличие у владельца оружия склонности к злоупотреблению алкоголем не вызывает выраженного негативного отношения".
Петров подверг, в частности критике комментарии президента Таллиннского клуба практической стрельбы, инструктора по стрельбе, главного судьи международной категории Дмитрия Удраса, прозвучавшие в передаче на ETV+. В частности, Петрова задело высказывание Удраса, которое он повторил в мнении-комментарии, присланном по просьбе редакции Rus.Postimees (полный текст мнения читайте ниже): "Есть такое выражение - "Dura lex, sed lex". Что в переводе с латыни означает "Закон суров, но это закон".
С точки зрения закона, ни семейный врач, выдавший справку о состоянии здоровья стрелка, ни чиновник полиции, выдавший ему разрешение на оружие, закон не нарушили.
Закон нарушил сам преступник, и только он. Так что попытки переложить ответственность с больной головы на здоровую просто недопустимы".
"С этой позицией я совершенно не согласен. Ибо с равнодушия и попустительства всех названых лиц, и, в том числе, видимо, лиц, связанных каким-то образом с преступником, знавших об особенностях его поведения, но не проинформировавших должным образом об этом государство, мы имеем те последствия, которые произошли, трагические для нескольких семей и их близких, - ответил Петров. - Мне, как человеку, который работал психологом и научным сотрудником центра психиатрической экспертизы имени Сербского в Москве, приходилось встречаться с людьми, злоупотреблявшими алкоголем и наркотическими веществами и, в том числе, с людьми, совершившими преступление, на почве опьянения".
Петров категорически не согласен с тем, что эстонского стрелка на поступок спровоцировала погоня, которую устроил погибший мотоциклист: "Единственной причиной и триггером, которые мы можем рассматривать, повлекшими то, что человек открыл огонь по другим, - не важно, гражданским или полицейским - является тот факт, что он, вероятно, был в состоянии опьянения. А к тому же еще до совершения данного преступления уже имел опыт применения оружия, предполагавший угрозу безопасности других людей и имел психологические установки, которые позволяли ему рассматривать саму возможность применения оружия как средства решения, например, проблемы с сокрытием собственных неправомерных действий. Все это находится в полном противоречии с нормами Закона об оружии и Конституцией Эстонской Республики, и оправдывать такое поведение, рассуждениями о том, что преступник был спровоцирован какими-то действиями, нельзя".
С точки зрения Петрова, произошедшее – результат попустительства властей. Противоречивая ситуация, по его мнению, сложилась и в Эстонской федерации практической стрельбы. Занимающий высокое место в иерархии спортивных судей Эстонии по практической стрельбе Вячеслав Иванов часто является главным руководителем соревнований. "По своей должности он имеет право брать у стрелка оружие, осматривать его, переносить с места на место, выступает арбитром в спорных ситуациях, может производить выстрелы из чужого оружия для того, чтобы определить его мощность и, безусловно, должен обеспечивать все вопросы, связанные с безопасностью обращения оружия на спортивных соревнованиях", - отмечает Петров. Проблема же, по его мнению, заключается в том, что несколько лет назад Иванов был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.
"Если судебная этика не позволяет человеку сохранять статус судьи, в связи с тем, что он водил машину в нетрезвом виде и совершил уголовное преступление, то почему человеку, который организует соревнования, организует и проводит курсы как инструктор по стрельбе, является лицом, ответственным за безопасность на матче, сообщество позволяет оставаться судьей, закрывает на это глаза, объясняя это тем, что он просто попал в неловкую ситуацию? - задается вопросом Петров. - Имеет ли право человек, лишенный водительских прав за пьянку, быть примером для подражания, инструктором на курсах по стрельбе и беспристрастным судьей на соревнованиях?"
К сожалению, Вячеслав Иванов остался недоступен, не ответив на письменный запрос Postimees. В то же время Дмитрий Удрас, ознакомившись с критикой деятельности клуба, в своем ответе сослался на то, что срок давности правонарушения давно истек: "Если углубиться в букву закона и попытаться разобраться, в чем именно вопрос, то необходимо учитывать важный нюанс: любое наказание имеет срок давности. Если этот срок истек, то наказание удаляется из Регистра наказаний и считается погашенным. Для разных наказаний этот срок разный, и он зависит от степени тяжести нарушения".
Одно другому не мешает
Влияет ли такое совершенное в прошлом правонарушение на право носить оружие? Лейтенант полиции бюро профилактики и ведения производства по виновным деяниям Департамента полиции и погранохраны Рийта Прооса объяснила, что полиция действительно останавливает действие разрешения на оружие, если владелец разрешения является разыскиваемым, подозреваемым или обвиняемым в преступлении против жизни и здоровья, преступлении, связанным с огнестрельным оружием или боеприпасами, либо преступлении, которое было совершено с использованием оружия или с угрозой его применения, или в преступлениях по статьям 231–239, 241, 244, 246, 251, 255, 256 и 424 ("Управление механическим транспортным средством, вездеходом и трамваем в состоянии опьянения") Пенитенциарного кодекса.
На то время, пока действие разрешения остановлено, владелец разрешения не позднее следующего рабочего дня обязан сдать в полицию свое оружие и разрешение, а затем ему дается три месяца на то, чтобы продать или передать оружие человеку с действующим разрешением. Отметим, что разрешение не аннулируется полностью, а именно останавливается на срок действия наказания. Впоследствии его можно восстановить.
"В соответствии с законом о Регистре наказаний, данные о наказаниях исключаются из регистра и передаются в архив, если истекло три года со дня исполнения приговора о назначении денежного взыскания или также истекли три года со дня окончания испытательного срока, назначенного в связи с условным освобождением от отбывания тюремного заключения на определенный срок или денежного взыскания, три года со дня исполнения общественно полезных работ или пять лет со дня отбытия тюремного заключения на срок до пяти лет", - объяснила Прооса.
Как поясняет полиция, в действующем сейчас Законе об оружии в Эстонии нет положения, которое исключало бы выдачу разрешения на оружие лицу, наказание которого погашено. "Это означает, что после погашения наказания в регистре у лица есть право ходатайствовать о разрешении на оружие. Как и людям, которые подают такое ходатайство впервые, ему следует подать ходатайство вместе с требующимися документами, в том числе соответствующую справку о здоровье, которая выдана не позднее трех месяцев назад, и снова сдать экзамен на владение оружием. Проверку здоровья проводит и выдает справку семейный врач, привлекая к этому психиатра и при необходимости других врачей-специалистов", - прокомментировали в полиции.
Интересно, что даже если бы уголовное наказание за вождение в нетрезвом виде не было погашено, нарушитель не был бы лишен лицензии инструктора по стрельбе. "То, что выданное инструктору по стрельбе разрешение на оружие приостанавливается или признается недействительным, по закону не является основанием для признания лицензии инструктора недействительной", - сказала Прооса.
Требования закона об оружии не нарушены, если инструктор по стрельбе выполняет в полном объеме все возложенные на него обязанности, которые не предполагают обращения с огнестрельным оружием. Проще говоря: за езду в пьяном виде инструктор по стрельбе будет лишен лицензии на оружие, но не будет лишен лицензии инструктора, которая выдается на пять лет. На протяжении всего этого времени он может исполнять свои обязанности инструктора и даже судьи, но должен избегать прямого соприкосновения с оружием. Однако через пять лет, когда закончится срок действия лицензии инструктора, он не сможет ее продлить, если к тому сроку не закончится его наказание, данные не будут удалены из регистра, а полиция после пересдачи экзамена не вернет ему разрешения на оружие.
Владимир Садеков, присяжный адвокат
Согласно ст. 36 Закона об оружии, к обстоятельствам, исключающим выдачу разрешения на оружие либо разрешения на приобретение оружия, среди прочего, относится наказание лица в уголовном порядке за преступление против здоровья либо жизни, преступление с использованием оружия, а также вождение транспортного средства в состоянии опьянения, то есть по ст. 424 ПК ЭР.
По части третьей 43 статьи Закона об оружии, полиция признает разрешение на оружие недействительным, если к лицу применено наказание по ст. 424 ПК ЭР.
Согласно решению Государственного суда по делу 3-4-1-10-10 и 3-4-1-12-13 при принятии решения о признании разрешения на оружие необходимо учитывать не только факт совершения преступления, но и само деяние.
Признание разрешения на оружие недействительным ставит своей целью защиту безопасности и общественного порядка. Не предоставив полиции права оценивать ситуацию, а именно, лишать ли человека, ранее наказанного за преступление, разрешения на оружие либо нет, невозможно достичь разумной цели закона - защиты здоровья и безопасности.
Госсуд посчитал, что только сам факт наказания в уголовном порядке еще не является достаточно весомой причиной для исключения права дискреции полиции принимать решение в отношении лиц, которым государство ранее доверило оружие. Таким образом, признание разрешения на оружие недействительным без принятия во внимания обстоятельств личности и деяния, не обосновано.
Норма Закона об оружии, исключающая право дискреции полиции оценивать взвешенность применяемой меры, то есть признания разрешения на оружие недействительным, не принимает в расчет то, что не каждый совершивший преступление будет угрожать целям и правовым благам, охраняемым законом, то есть станет угрожать оружием. Проще говоря, у полиции должно быть право оценивать риски, связанные с конкретным человеком и конкретным преступлением.
Очевидно, что совершившие преступления против личности, против общественного порядка, либо с применением оружия нуждаются в меньшей оценке обоснованности признания недействительным права на оружие, поскольку сам характер притупления может говорить за себя. Однако, следуя логике решения судов, чиновники полиции должны иметь право оценить все риски, а не лишать данного права автоматически.
Риски, связанные с человеком, совершившим преступление, предусмотренное ст. 424. (вождение в нетрезвом состоянии), существенно ниже, чем риски, связанные с совершившим разбойное нападение, в контексте цели защиты нормы ст. 43 Закона об оружии. Следовательно, лишая полицию права оценивать риски, мы ставим более опасных и менее опасных преступников в одинаковое положение, чем не достигаются цели защиты, предусмотренные ст. 43 Закона об оружии.
Дмитрий Удрас, президент Таллиннского клуба практической стрельбы, инструктор по стрельбе, главный судья международной категории
Есть такое выражение - "Dura lex, sed lex". Что в переводе с латыни означает "Закон суров, но это закон". С точки зрения закона, ни семейный врач, выдавший справку о состоянии здоровья лихулаского стрелка, ни чиновник полиции, выдавший ему разрешение на оружие, закон не нарушили. Закон нарушил сам преступник, и только он. Так что попытки переложить ответственность с больной головы на здоровую просто недопустимы.
Конечно, можно бесконечно рассуждать на тему, как именно нужно было поступать ответственным лицам при выдаче разрешения на оружие, но все это будет лишь переливание из пустого в порожнее. А все потому, что есть законы! Кому-то одни законы нравятся, другие - нет. Кто-то считает тот или иной закон несправедливым, но жить без законов современное общество не может. Это факт, и спорить с этим фактом - бессмысленно.
Поэтому не надо пытаться самим придумывать законы, которых нет, и потом задавать вопрос, почему эти "фантазийные законы" не исполняются.
Дьявол кроется в деталях
Если углубиться в букву закона и попытаться разобраться, в чем именно вопрос, то необходимо учитывать важный нюанс: любое наказание имеет срок давности. Если этот срок истек, то наказание удаляется из Регистра наказаний и считается погашенным. Для разных наказаний этот срок разный, и он зависит от степени тяжести нарушения.
Например, в случае проступка - это один год, а если речь идет о преступлении, за которое назначили штраф, то срок давности составляет три года. Срок отсчитывают с момента исполнения наказания, то есть, если мы говорим о преступлении, за которое назначили штраф, то с момента уплаты штрафа. Если же речь идет о лишении свободы, то сроки – больше, но все равно в конечном итоге информация о наказании будет удалена из Регистра наказаний, а наказание будет считаться погашенным.
С одной стороны, такая законодательная норма кажется нелогичной, однако мы живем в европейском обществе, и нам важно не только наказать человека, но и перевоспитать его. Перевоспитание является одной из важнейших составляющих пенитенциарной системы. Важно, чтобы человек, один раз оступившийся в жизни, мог вернуться в общество не изгоем, а полноценным его членом. Поэтому по прошествии определенного срока с момента исполнения наказания человеку возвращают его права в полной мере.
Многие люди этой нормы не знают и ошибочно считают, что если у них в прошлом было уголовное наказание, то они больше никогда не смогут получить разрешение на оружие. На самом деле, это абсолютно не так. Я лично считаю, что сроки могли бы быть больше, но закон есть закон, и все обязаны его соблюдать.
То же самое относится и к работе психиатра и семейного врача. При выдаче справки они проверяют здоровье на момент выдачи документа. И если сегодня человек здоров, у него нет серьезных нарушений психики и хронических заболеваний психики, то справку он получит. Потому что таков закон!
Получить оружие станет проще
С 1 июня 2020 года вступили в силу изменения в постановление министра внутренних дел о порядке проведения экзамена на оружие и изменился порядок сдачи практической части экзамена на оружие. В определенном смысле теперь получить разрешение на оружие станет проще. Важных изменений будет два.
Первое: дистанция станет короче. Если раньше стреляли на 25 метров, то теперь дистанция станет 15 метров. Плюс появится пристрелочный выстрел, то есть у экзаменуемого будет возможность попробовать спуск, а также точнее понять, куда пристреляно экзаменационное оружие.
Второе: изменения, пришедшие напрямую из нашего вида спорта, практической стрельбы (IPSC), - это техника безопасности при обращении с оружием и время выполнения зачетного упражнения. В IPSC все упражнения выполняются на время при строгом соблюдении правил безопасного обращения с оружием.
Так как практическая стрельба на данный момент - самый популярный вид стрелкового спорта как в мире в целом, так и в Эстонии в частности, наши правила частично вводят в государственный экзамен. Число активных спортсменов в нашей стране сегодня превышает 1500 человек.
Стрельба в целом - вообще традиционный для северных стран вид спорта. Будь то биатлон, пулевая стрельба, спортинг или практическая стрельба. Эстонские стрелки еще во времена первой республики завоевывали медали на крупных международных соревнованиях. И в наше время уже мы воспитали как действующих чемпионов Европы, так и призеров чемпионатов Европы и мира. Эстония - маленькая страна, и далеко не все спортивные федерации могут гордиться такими успехами!
Начать заниматься практической стрельбой и другими видами стрелкового спорта можно в любом возрасте. Получить разрешение на оружие в Эстонии могут все добропорядочные жители, причем как граждане, так и неграждане, а также граждане иностранных государств, имеющие в Эстонии даже временный вид на жительство. Этим наша страна выгодно отличается от некоторых соседей, где ношение оружия запрещено даже для собственных граждан, не говоря уже об иностранцах!
Своим примером мы показываем, как в Европе в целом и в Эстонии в частности соблюдаются права человека, демократические принципы и равноправие.
Автомобиль как орудие убийства
Статистика - вещь упрямая, и если посмотреть на количество погибших в ДТП и количество погибших от незаконного применения оружия, то разница на порядок больше, и не в пользу автомобилей….
Не все обратили внимание, но практически в то же самое время, как в Лихула гремели выстрелы, в Силламяэ мужчина на автомобиле задавил трех своих оппонентов! И это - далеко не первый случай, когда автомобиль используют в качестве оружия.
Все мы помним случай на Английской набережной в Ницце, когда 86 человек погибли и 308 получили ранения. Орудие убийства – автомобиль!
В первые недели карантина Covid-19 число пострадавших в ДТП резко уменьшилось, то есть полный отказ от автомобилей позволит резко сократить число погибших, это – факт, опровергнуть который невозможно.
А огонь? Сколько людей гибнет в пожарах? Самолеты падают, корабли тонут, мобильные телефоны взрываются, дома обрушиваются… А сколько убийств совершают кухонными ножами? Кухонный нож — это вообще лидер статистики среди орудий убийства!
Мы же не говорим, что надо полностью отказаться от цивилизации, жить в землянках, ходить пешком и есть только овощи и фрукты! А если человек любит мясные блюда, он должен понимать, что для того, чтобы съесть котлету, придется убить зверя, как ни крути. И даже если не есть мяса и не убивать животных вообще, то в конечном итоге к тебе придет косолапый мишка, для которого уже ты будешь обедом. А защититься даже от стаи диких собак без оружия крайне сложно, не говоря уже о диких хищниках. А ведь каких-то пару недель назад медведи бегали по Таллинну…
Оружие — это, прежде всего, безопасность! Безопасность ваша, вашей семьи и ваших близких. Человеку физически слабому, например, девушке, практически невозможно противостоять здоровому насильнику или убийце голыми руками. За примерами тоже далеко ходить не надо: в Старом городе возле пруда Шнелли преступник забил бейсбольной битой двух женщин. Одну - насмерть, другую сделал инвалидом. В центре Таллинна, средь бела дня!
К сожалению, мир так устроен, что противостоять плохому парню с оружием может только хороший парень с оружием. Других вариантов, увы, нет. Убивает ведь не оружие – убивает человек! Даже полицейские, имеющие отличную физическую форму, прошедшие специальную подготовку, наряду с различными средствами защиты все равно носят оружие. Если у хороших парней разрешение на оружие забрать, оружие останется только у плохих парней, которым разрешение не нужно!
Господь Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт придумал свой револьвер, чтоб уравнять шансы! И пусть те, кто считает, что оружие – это зло, никогда не подвергнутся реальному нападению. Всем мира, и пусть ваш меч всегда будет лежать в ножнах!
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