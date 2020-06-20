По следам трагедии в Эстонии: оружие в руках пьющего человека

Риски, связанные с человеком, совершившим преступление, предусмотренное ст. 424. (вождение в нетрезвом состоянии), существенно ниже, чем риски, связанные с совершившим разбойное нападение, в контексте цели защиты нормы ст. 43 Закона об оружии. Следовательно, лишая полицию права оценивать риски, мы ставим более опасных и менее опасных преступников в одинаковое положение, чем не достигаются цели защиты, предусмотренные ст. 43 Закона об оружии.

Очевидно, что совершившие преступления против личности, против общественного порядка, либо с применением оружия нуждаются в меньшей оценке обоснованности признания недействительным права на оружие, поскольку сам характер притупления может говорить за себя. Однако, следуя логике решения судов, чиновники полиции должны иметь право оценить все риски, а не лишать данного права автоматически.

Норма Закона об оружии, исключающая право дискреции полиции оценивать взвешенность применяемой меры, то есть признания разрешения на оружие недействительным, не принимает в расчет то, что не каждый совершивший преступление будет угрожать целям и правовым благам, охраняемым законом, то есть станет угрожать оружием. Проще говоря, у полиции должно быть право оценивать риски, связанные с конкретным человеком и конкретным преступлением.

Госсуд посчитал, что только сам факт наказания в уголовном порядке еще не является достаточно весомой причиной для исключения права дискреции полиции принимать решение в отношении лиц, которым государство ранее доверило оружие. Таким образом, признание разрешения на оружие недействительным без принятия во внимания обстоятельств личности и деяния, не обосновано.

Признание разрешения на оружие недействительным ставит своей целью защиту безопасности и общественного порядка. Не предоставив полиции права оценивать ситуацию, а именно, лишать ли человека, ранее наказанного за преступление, разрешения на оружие либо нет, невозможно достичь разумной цели закона - защиты здоровья и безопасности.

Согласно решению Государственного суда по делу 3-4-1-10-10 и 3-4-1-12-13 при принятии решения о признании разрешения на оружие необходимо учитывать не только факт совершения преступления, но и само деяние.

По части третьей 43 статьи Закона об оружии, полиция признает разрешение на оружие недействительным, если к лицу применено наказание по ст. 424 ПК ЭР.

Согласно ст. 36 Закона об оружии, к обстоятельствам, исключающим выдачу разрешения на оружие либо разрешения на приобретение оружия, среди прочего, относится наказание лица в уголовном порядке за преступление против здоровья либо жизни, преступление с использованием оружия, а также вождение транспортного средства в состоянии опьянения, то есть по ст. 424 ПК ЭР.

Дмитрий Удрас, президент Таллиннского клуба практической стрельбы, инструктор по стрельбе, главный судья международной категории

Дмитрий Удрас ФОТО: FB

Есть такое выражение - "Dura lex, sed lex". Что в переводе с латыни означает "Закон суров, но это закон". С точки зрения закона, ни семейный врач, выдавший справку о состоянии здоровья лихулаского стрелка, ни чиновник полиции, выдавший ему разрешение на оружие, закон не нарушили. Закон нарушил сам преступник, и только он. Так что попытки переложить ответственность с больной головы на здоровую просто недопустимы.

Конечно, можно бесконечно рассуждать на тему, как именно нужно было поступать ответственным лицам при выдаче разрешения на оружие, но все это будет лишь переливание из пустого в порожнее. А все потому, что есть законы! Кому-то одни законы нравятся, другие - нет. Кто-то считает тот или иной закон несправедливым, но жить без законов современное общество не может. Это факт, и спорить с этим фактом - бессмысленно.

Поэтому не надо пытаться самим придумывать законы, которых нет, и потом задавать вопрос, почему эти "фантазийные законы" не исполняются.

Дьявол кроется в деталях

Если углубиться в букву закона и попытаться разобраться, в чем именно вопрос, то необходимо учитывать важный нюанс: любое наказание имеет срок давности. Если этот срок истек, то наказание удаляется из Регистра наказаний и считается погашенным. Для разных наказаний этот срок разный, и он зависит от степени тяжести нарушения.

Например, в случае проступка - это один год, а если речь идет о преступлении, за которое назначили штраф, то срок давности составляет три года. Срок отсчитывают с момента исполнения наказания, то есть, если мы говорим о преступлении, за которое назначили штраф, то с момента уплаты штрафа. Если же речь идет о лишении свободы, то сроки – больше, но все равно в конечном итоге информация о наказании будет удалена из Регистра наказаний, а наказание будет считаться погашенным.

С одной стороны, такая законодательная норма кажется нелогичной, однако мы живем в европейском обществе, и нам важно не только наказать человека, но и перевоспитать его. Перевоспитание является одной из важнейших составляющих пенитенциарной системы. Важно, чтобы человек, один раз оступившийся в жизни, мог вернуться в общество не изгоем, а полноценным его членом. Поэтому по прошествии определенного срока с момента исполнения наказания человеку возвращают его права в полной мере.

Многие люди этой нормы не знают и ошибочно считают, что если у них в прошлом было уголовное наказание, то они больше никогда не смогут получить разрешение на оружие. На самом деле, это абсолютно не так. Я лично считаю, что сроки могли бы быть больше, но закон есть закон, и все обязаны его соблюдать.

То же самое относится и к работе психиатра и семейного врача. При выдаче справки они проверяют здоровье на момент выдачи документа. И если сегодня человек здоров, у него нет серьезных нарушений психики и хронических заболеваний психики, то справку он получит. Потому что таков закон!

Получить оружие станет проще

С 1 июня 2020 года вступили в силу изменения в постановление министра внутренних дел о порядке проведения экзамена на оружие и изменился порядок сдачи практической части экзамена на оружие. В определенном смысле теперь получить разрешение на оружие станет проще. Важных изменений будет два.

Первое: дистанция станет короче. Если раньше стреляли на 25 метров, то теперь дистанция станет 15 метров. Плюс появится пристрелочный выстрел, то есть у экзаменуемого будет возможность попробовать спуск, а также точнее понять, куда пристреляно экзаменационное оружие.

Второе: изменения, пришедшие напрямую из нашего вида спорта, практической стрельбы (IPSC), - это техника безопасности при обращении с оружием и время выполнения зачетного упражнения. В IPSC все упражнения выполняются на время при строгом соблюдении правил безопасного обращения с оружием.

Так как практическая стрельба на данный момент - самый популярный вид стрелкового спорта как в мире в целом, так и в Эстонии в частности, наши правила частично вводят в государственный экзамен. Число активных спортсменов в нашей стране сегодня превышает 1500 человек.

Стрельба в целом - вообще традиционный для северных стран вид спорта. Будь то биатлон, пулевая стрельба, спортинг или практическая стрельба. Эстонские стрелки еще во времена первой республики завоевывали медали на крупных международных соревнованиях. И в наше время уже мы воспитали как действующих чемпионов Европы, так и призеров чемпионатов Европы и мира. Эстония - маленькая страна, и далеко не все спортивные федерации могут гордиться такими успехами!

Начать заниматься практической стрельбой и другими видами стрелкового спорта можно в любом возрасте. Получить разрешение на оружие в Эстонии могут все добропорядочные жители, причем как граждане, так и неграждане, а также граждане иностранных государств, имеющие в Эстонии даже временный вид на жительство. Этим наша страна выгодно отличается от некоторых соседей, где ношение оружия запрещено даже для собственных граждан, не говоря уже об иностранцах!

Своим примером мы показываем, как в Европе в целом и в Эстонии в частности соблюдаются права человека, демократические принципы и равноправие.

Автомобиль как орудие убийства

Статистика - вещь упрямая, и если посмотреть на количество погибших в ДТП и количество погибших от незаконного применения оружия, то разница на порядок больше, и не в пользу автомобилей….

Не все обратили внимание, но практически в то же самое время, как в Лихула гремели выстрелы, в Силламяэ мужчина на автомобиле задавил трех своих оппонентов! И это - далеко не первый случай, когда автомобиль используют в качестве оружия.

Все мы помним случай на Английской набережной в Ницце, когда 86 человек погибли и 308 получили ранения. Орудие убийства – автомобиль!

В первые недели карантина Covid-19 число пострадавших в ДТП резко уменьшилось, то есть полный отказ от автомобилей позволит резко сократить число погибших, это – факт, опровергнуть который невозможно.

А огонь? Сколько людей гибнет в пожарах? Самолеты падают, корабли тонут, мобильные телефоны взрываются, дома обрушиваются… А сколько убийств совершают кухонными ножами? Кухонный нож — это вообще лидер статистики среди орудий убийства!

Мы же не говорим, что надо полностью отказаться от цивилизации, жить в землянках, ходить пешком и есть только овощи и фрукты! А если человек любит мясные блюда, он должен понимать, что для того, чтобы съесть котлету, придется убить зверя, как ни крути. И даже если не есть мяса и не убивать животных вообще, то в конечном итоге к тебе придет косолапый мишка, для которого уже ты будешь обедом. А защититься даже от стаи диких собак без оружия крайне сложно, не говоря уже о диких хищниках. А ведь каких-то пару недель назад медведи бегали по Таллинну…

Оружие — это, прежде всего, безопасность! Безопасность ваша, вашей семьи и ваших близких. Человеку физически слабому, например, девушке, практически невозможно противостоять здоровому насильнику или убийце голыми руками. За примерами тоже далеко ходить не надо: в Старом городе возле пруда Шнелли преступник забил бейсбольной битой двух женщин. Одну - насмерть, другую сделал инвалидом. В центре Таллинна, средь бела дня!

К сожалению, мир так устроен, что противостоять плохому парню с оружием может только хороший парень с оружием. Других вариантов, увы, нет. Убивает ведь не оружие – убивает человек! Даже полицейские, имеющие отличную физическую форму, прошедшие специальную подготовку, наряду с различными средствами защиты все равно носят оружие. Если у хороших парней разрешение на оружие забрать, оружие останется только у плохих парней, которым разрешение не нужно!

Господь Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт придумал свой револьвер, чтоб уравнять шансы! И пусть те, кто считает, что оружие – это зло, никогда не подвергнутся реальному нападению. Всем мира, и пусть ваш меч всегда будет лежать в ножнах!