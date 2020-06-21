Прав ли Кабанов о НАТО и международных школах?

Неправда – закон о школах не разрабатывают в интересах детей солдат США из Германии.
Вскоре в Латвии будет большой контингент НАТО, "потому что Америка собирается выводить свои войска из Германии, и это повод, чтобы затащить эти войска сюда, в Латвию". Так на заседании Сейма 17 июня, на дебатах о законе касательно международных школ, высказался депутат Николай Кабанов ("Согласие"). Кабанов не прав. Работа над законом велась уже больше года. В свою очередь в Министерстве обороны подтвердили Re:Check, что на данный момент не рассматриваются возможности расширения контингента НАТО в Латвии.
17 июня Сейм концептуально одобрил законопроект о международных школах. Он предназначен обеспечить доступность общего образования для детей работников международных организаций. В аннотации законопроекта сказано, что речь идёт о школах, которые главным образом обеспечивают осуществление международно-признанных программ общего образования.
Депутаты решили рассмотреть данный законопроект в срочном порядке. Спешку в основном аргументировали необходимостью согласовать работу существующих в Латвии международных школ с переходом на новое содержание образования. Также в качестве обоснования референт законопроекта Линда Озола (Новая консервативная партия) и её коллега по партии – одна из депутатов, подавших законопроект, Анита Муйжниеце назвали обязательства перед расположенным в Латвии агентством Евросоюза – Ассоциацией европейских регуляторов в сфере электронных коммуникаций (BEREC). Дети работников данного учреждения смогли бы учиться в Европейской школе, которую в Латвии ещё только планируют создать.
На дебатах о законе международных школ депутат Кабанов сказал:
"Мне кажется, что стоит назвать вещи своими именами. На самом деле этот законопроект не ориентирован ни на какой BEREC. Там работают каких несколько десятков людей, и детей у них можно сосчитать на пальцах одной руки.
Дело в контингенте НАТО, в большом контингенте НАТО, который вскоре будет в Латвии, потому что Америка теперь собирается вывезти свои войска из Германии, и это только послужит поводом, чтобы, скажем так, втянуть эти войска сюда, в Латвию. Ну как бы есть предпосылки… у нас есть школа для ваших деток и так далее.
Поэтому у меня предложение: назвать этот закон не о международных школах, а о школах НАТО в Латвии".
США действительно планируют снизить количество солдат в Германии, где базируется наибольшее количество американских военнослужащих в Европе, с неполных 35 000 до 25 000 человек. Но не полностью их вывести. На вопрос Re:Check о том, есть ли планы, в связи с ожидаемым снижением контингента США в Германии, увеличить контингент НАТО в Латвии, в Министерстве обороны ответили: "Разговоров о таком вопросе не было и сейчас не ведется".
"Слова Кабанова, да Богу в уши", - повторяет депутат Комиссии Сейма по обороне Айнарс Латковскис (Новое Единство) свои слова, которые не прозвучали на заседании Сейма из-за технических проблем. В разговоре с Re:Check он отмечает, что в случае принятия такого решения оно было бы опубликовано.
В Латвии на данный момент в составе многонациональной боевой группы НАТО, под руководством Канады, находятся примерно 1400 солдат из разных стран. Рядовые военнослужащие в Латвии находятся в порядке ротации, сроком на полгода и без семей.
Кабанов в беседе с Re:Check признаёт, что касательно расширения контингента в Латвии "конкретных [решений] нет, но, говоря об общей позиции, она такова". Политик указывает на высказывания Латвийских должностных лиц об увеличении войска НАТО и содержании постоянной базы. "Это было политическое желание со стороны Латвии, которое иногда упоминалось. Ищите, пожалуйста, сами свои источники". По словам депутата, под это политическое пожелание и подчинен разрабатываемый закон о международных школах.
Законопроект начали подготавливать более года назад, отмечает депутат Муйжниеце. Работу начали потому, что международные школы сообщили о существующих проблемах. Особенно актуально это стало в связи с решением о переходе на новое содержание образования с 1 сентября. Так как без нового закона международные программы образования будет невозможно полностью сопоставить с Латвийскими требованиями.
Муйжниеце добавляет, что НАТО – стратегически важный партнёр, и опять же семьи военных смогут воспользоваться международными школами в Латвии. "Но в любом случае сказать, что закон написан для этих целей, которые назвал господин Кабанов – это полнейшая глупость". Также и в законе указано, что НАТО – это только одна из организаций, на которую нацелен новый закон.
Вывод: Утверждению Николая Кабанова о том, что в Латвии увеличат контингент НАТО, нет оснований. В Министерстве обороны подтверждают, что переговоры об этом не ведутся. Также в заблуждение вводит и высказывание Кабанова о том, что закон о международных школах следует называть законом школ НАТО. Хоть НАТО и является одной из организаций, на детей работников которой этот закон относиться, но она не единственная.
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