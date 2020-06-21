Прав ли Кабанов о НАТО и международных школах?

Вскоре в Латвии будет большой контингент НАТО, "потому что Америка собирается выводить свои войска из Германии, и это повод, чтобы затащить эти войска сюда, в Латвию". Так на заседании Сейма 17 июня, на дебатах о законе касательно международных школ, высказался депутат Николай Кабанов ("Согласие"). Кабанов не прав. Работа над законом велась уже больше года. В свою очередь в Министерстве обороны подтвердили Re:Check, что на данный момент не рассматриваются возможности расширения контингента НАТО в Латвии.

17 июня Сейм концептуально одобрил законопроект о международных школах. Он предназначен обеспечить доступность общего образования для детей работников международных организаций. В аннотации законопроекта сказано, что речь идёт о школах, которые главным образом обеспечивают осуществление международно-признанных программ общего образования.

Депутаты решили рассмотреть данный законопроект в срочном порядке. Спешку в основном аргументировали необходимостью согласовать работу существующих в Латвии международных школ с переходом на новое содержание образования. Также в качестве обоснования референт законопроекта Линда Озола (Новая консервативная партия) и её коллега по партии – одна из депутатов, подавших законопроект, Анита Муйжниеце назвали обязательства перед расположенным в Латвии агентством Евросоюза – Ассоциацией европейских регуляторов в сфере электронных коммуникаций (BEREC). Дети работников данного учреждения смогли бы учиться в Европейской школе, которую в Латвии ещё только планируют создать.

На дебатах о законе международных школ депутат Кабанов сказал:

"Мне кажется, что стоит назвать вещи своими именами. На самом деле этот законопроект не ориентирован ни на какой BEREC. Там работают каких несколько десятков людей, и детей у них можно сосчитать на пальцах одной руки.

Дело в контингенте НАТО, в большом контингенте НАТО, который вскоре будет в Латвии, потому что Америка теперь собирается вывезти свои войска из Германии, и это только послужит поводом, чтобы, скажем так, втянуть эти войска сюда, в Латвию. Ну как бы есть предпосылки… у нас есть школа для ваших деток и так далее.

Поэтому у меня предложение: назвать этот закон не о международных школах, а о школах НАТО в Латвии".

США действительно планируют снизить количество солдат в Германии, где базируется наибольшее количество американских военнослужащих в Европе, с неполных 35 000 до 25 000 человек. Но не полностью их вывести. На вопрос Re:Check о том, есть ли планы, в связи с ожидаемым снижением контингента США в Германии, увеличить контингент НАТО в Латвии, в Министерстве обороны ответили: "Разговоров о таком вопросе не было и сейчас не ведется".