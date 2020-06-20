Юг Москвы затопило после ливней. Один из районов частично оказался под водой

По данным московского метеобюро, за несколько часов выпало свыше 35 миллиметров осадков при июньской месячной норме 75 миллиметров.

Движение на одном из шоссе города перекрыто, движение затруднено на несколько километров. Подземный переход через шоссе полностью затопило. Частично под водой оказался район Бирюлево.