Полиция начинает проверки на дорогах

Госполиция с сегодняшнего дня по 25 июня будет усиленно контролировать безопасность дорожного движения.
Полиция будет проверять, не находятся ли водители под влиянием алкоголя, наркотиков или других одурманивающих веществ.
Полиция просит родственников и друзей обращать внимание на то, чтобы водители не садились за руль пьяными. Также будет контролироваться использование ремней безопасности и детских сидений, усиленное будет обращено на пешеходов и велосипедистов.
Полиция продолжит контролировать и соблюдение действующих из-за пандемии ограничений на скопление людей.
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