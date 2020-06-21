Вс, 21.06.2020
Если бы мы знали в 90-х, во что Лукашенко превратит страну, мы бы никогда за него не голосовали. Я думаю, мир ему не простит. Протестующая пенсионерка из Минска

Полиция начинает проверки на дорогах

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Госполиция с сегодняшнего дня по 25 июня будет усиленно контролировать безопасность дорожного движения.

Полиция будет проверять, не находятся ли водители под влиянием алкоголя, наркотиков или других одурманивающих веществ.

Полиция просит родственников и друзей обращать внимание на то, чтобы водители не садились за руль пьяными. Также будет контролироваться использование ремней безопасности и детских сидений, усиленное будет обращено на пешеходов и велосипедистов.

Полиция продолжит контролировать и соблюдение действующих из-за пандемии ограничений на скопление людей.

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