Вс, 21.06.2020
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Аскетичный стиль пандемии: шляпки в бассейне, бумажная королева и много шампанского

ФОТО: Instagram

Британские дамы грустят: из-за пандемии традиционные скачки Royal Ascot  проходят без зрителей, поэтому блеснуть оригинальными шляпками в этом году не удастся никому. Но разве этих леди возможно остановить? Посмотрите, что они придумали! 

Никакая пандемия не способна остановить женщину, если она хочет выпить шампанского в эффектной шляпке, даже если при этом нужно оставаться дома. 

Более того дома есть свои плюсы - можно надеть к пиджаку шорты и сандалии или плавать в любимой шляпке в бассейне. 

Некоторые даже поставили дома картонную королеву Елизавету, чтобы полностью погрузиться в атмосферу праздника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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