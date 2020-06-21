Аскетичный стиль пандемии: шляпки в бассейне, бумажная королева и много шампанского

Британские дамы грустят: из-за пандемии традиционные скачки Royal Ascot проходят без зрителей, поэтому блеснуть оригинальными шляпками в этом году не удастся никому. Но разве этих леди возможно остановить? Посмотрите, что они придумали!
Никакая пандемия не способна остановить женщину, если она хочет выпить шампанского в эффектной шляпке, даже если при этом нужно оставаться дома.
Более того дома есть свои плюсы - можно надеть к пиджаку шорты и сандалии или плавать в любимой шляпке в бассейне.
Некоторые даже поставили дома картонную королеву Елизавету, чтобы полностью погрузиться в атмосферу праздника.
https://www.instagram.com/p/CBnG6CzB3qm/
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