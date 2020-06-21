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Жители земли могли наблюдать первое в этом году солнечное затмение: оно было уникальным

Солнечное затмение, Калькутта, Индия, 21 июня 2020 года.

ФОТО: Sunam Banerjee/ZUMAPRESS.com

Жители Земли в воскресенье (21 июня), могли наблюдать уникальное астрономическое событие - кольцеобразное затмение Солнца. Лучше всего это явление было видно в Африке, Азии и акватории Тихого океана. Кольцевую фазу можно было наблюдать из некоторых частей Африки, а также к югу от Пакистана и Северной Индии и в Китае.

Это было первое солнечное затмение в 2020 году. Оно продолжалось с 6.45 по 11.34 по латвийскому времении, при этом кольцеобразная фаза длилась только 38 секунд. 

Последний раз кольцеобразное затмение наблюдалось 10 июня 2002 года. В этом году такое затмение совпало с днем летнего солнцестояния, в следующий раз эти астрономические события выпадут на тот же день в 2039 году.

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