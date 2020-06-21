Жители земли могли наблюдать первое в этом году солнечное затмение: оно было уникальным

Жители Земли в воскресенье (21 июня), могли наблюдать уникальное астрономическое событие - кольцеобразное затмение Солнца. Лучше всего это явление было видно в Африке, Азии и акватории Тихого океана. Кольцевую фазу можно было наблюдать из некоторых частей Африки, а также к югу от Пакистана и Северной Индии и в Китае.