На Кипсале отдыхающий помог спасти тонувших гражданок Алжира

На место происшествия сразу поспешили спасатели, к ним присоединился отдыхающий, который помог доставить женщин на берег. Тонувшие были в сознании и откашливали воду.

На место происшествия прибыла Служба неотложной медицинской помощи, и алжирок решено было госпитализировать.

Полиция выражает благодарность 56-летнему мужчине, который помог спасти тонувших.