Советский санаторий, который Пентагон принял за космодром

Курортная архитектура всегда была территорией свободы для советских архитекторов. Санатории выполняли функцию "рая на земле" - места, куда стремились попасть все трудящиеся.

Поэтому даже в эпоху борьбы с излишествами ведомства не скупились на постройку дворцов отдыха для своих работников, и курортное строительство позволяло архитекторам значительно отклоняться от общей линии. Так, в 1980 руководители профсоюзов СССР и Чехословакии приняли решение о совместном строительстве пансионата "Дружба" в Крыму для трудящихся двух стран.

Площадка для строительства оказалось очень неудачной. Помимо оползней, на месте строительства обнаружился тектонический разлом и 8-балльная сейсмическая активность. Строить обычным способом здесь было нельзя.

Архитектор Игорь Василевский и инженер Нодар Канчели решили использовать систему, в которой здание минимально касается скошенного рельефа.

Таким образом, вся нагрузка от здания - кольцеобразного моноблока - собиралась и передавалась скале с помощью трех башенных опор с диаметром 9 метров и толщиной стен от 80 до 20 см, соединенных распорками на уровне фундамента и жилой части.

Строительство масштабного проекта было завершено в 1985 году.

В пятиэтажном здании площадью 11 500 квадратных метров находятся 400 номеров.

Когда санаторий причудливой формы открыл свои двери, власти США также заметили его на спутниках - газета Los Angeles Times тогда сообщалf, что здание странной формы серьезно напугало сотрудников Пентагона. Глядя на спутниковые снимки, американцы подумали, что в Крыму был построен новый космодром.