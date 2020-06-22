Лиго в лесу: ароматный лесной шашлык на костре

Ингредиенты:

1,5 кг свиной грудинки, но можно использовать и дичь или любое другое мясо на ваш вкус;

2 лимонаi;

еловые побеги;

чеснок;

1 кг лука;

соль и перец.

Смотрите видеорецепт:

Срезаем кожу и жир с подготовленного нами мяса и нарезаем его такими кусками, чтобы они подходили для шампуров.

Галерея: Ароматный лесной шашлык на костре

Снимаем цедру с лимонов и берем несколько долек чеснока. Вместе с еловыми побегами кладем все это в ступку и добавляем лимонный сок. Не забываем также соль и перец. Все это хорошенько толчем до получения однородной массы

Если нет ступки, можно измельчить ингредиенты с помощью ножа.

Нарезаем лук и добавляем к мясу. Далее присоединяем приготовленный маринад и хорошенько все перемешиваем.

Хорошо бы дать мясу промариноваться не менее двух часов, а в идеале - всю ночь.

Нанизываем шашлык на шампуры и выклыдываем на мангал!

После того как мясо поджарилось до золотистого цвета, приступаем к трапезе!

Приятного аппетита!

Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!

Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логинсу, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.

И спасибо цветочному салону Aina за прекрасные веночки к Лиго, которые любой может доверить им сплести!