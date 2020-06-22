Пн, 22.06.2020
Распространение вируса стабилизировалось, но отмена ограничительных мер должна быть постепенной. На Лиго важно соблюдать гигиену рук и условия физического дистанцирования. Специалисты SPKC

Лиго в лесу: ароматный лесной шашлык на костре

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В этот раз мы покажем и расскажем вам, как замариновать и приготовить шашлык прямо в лесу! TVNET в сотрудничестве с Latvijas valsts meži предлагает отправиться в лес, познакомиться с ним и соприкоснуться с удивительно разнообразным миром вкусов, но при этом помнить о пожарной безопасности и чистоте после себя.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свиной грудинки, но можно использовать и дичь или любое другое мясо на ваш вкус;
  • 2 лимонаi;
  • еловые побеги;
  • чеснок;
  • 1 кг лука;
  • соль и перец. 

Смотрите видеорецепт:

Срезаем кожу и жир с подготовленного нами мяса и нарезаем его такими кусками, чтобы они подходили для шампуров.

Галерея: Ароматный лесной шашлык на костре

Снимаем цедру с лимонов и берем несколько долек чеснока. Вместе с еловыми побегами кладем все это в ступку и добавляем лимонный сок. Не забываем также  соль и перец. Все это хорошенько толчем до получения однородной массы

Если нет ступки, можно измельчить ингредиенты с помощью ножа.

Нарезаем лук и добавляем к мясу. Далее присоединяем приготовленный маринад и хорошенько все перемешиваем.

Хорошо бы дать мясу промариноваться не менее двух часов, а в идеале - всю ночь.

Нанизываем шашлык на шампуры и выклыдываем на мангал!

После того как мясо поджарилось до золотистого цвета, приступаем к трапезе!

Приятного аппетита!

Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!

Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логинсу, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.

И спасибо цветочному салону Aina за прекрасные веночки к Лиго, которые любой может доверить им сплести!

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ