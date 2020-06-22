Лиго в лесу: ароматный лесной шашлык на костре

В этот раз мы покажем и расскажем вам, как замариновать и приготовить шашлык прямо в лесу! TVNET в сотрудничестве с Latvijas valsts meži предлагает отправиться в лес, познакомиться с ним и соприкоснуться с удивительно разнообразным миром вкусов, но при этом помнить о пожарной безопасности и чистоте после себя.
Ингредиенты:
- 1,5 кг свиной грудинки, но можно использовать и дичь или любое другое мясо на ваш вкус;
- 2 лимонаi;
- еловые побеги;
- чеснок;
- 1 кг лука;
- соль и перец.
Смотрите видеорецепт:
Срезаем кожу и жир с подготовленного нами мяса и нарезаем его такими кусками, чтобы они подходили для шампуров.
Галерея: Ароматный лесной шашлык на костре
Снимаем цедру с лимонов и берем несколько долек чеснока. Вместе с еловыми побегами кладем все это в ступку и добавляем лимонный сок. Не забываем также соль и перец. Все это хорошенько толчем до получения однородной массы
Если нет ступки, можно измельчить ингредиенты с помощью ножа.
Нарезаем лук и добавляем к мясу. Далее присоединяем приготовленный маринад и хорошенько все перемешиваем.
Хорошо бы дать мясу промариноваться не менее двух часов, а в идеале - всю ночь.
Нанизываем шашлык на шампуры и выклыдываем на мангал!
После того как мясо поджарилось до золотистого цвета, приступаем к трапезе!
Приятного аппетита!
Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!
Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логинсу, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.
И спасибо цветочному салону Aina за прекрасные веночки к Лиго, которые любой может доверить им сплести!
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