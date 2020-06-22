В субботу, 20 июня, около семи часов вечера в Таллинне произошла тяжелая авария. Стоявшая на остановке женщина погибла на месте, шестеро пострадали. По первоначальной информации, виновником аварии стал легковой автомобиль BMW, который на скорости выше разрешенной врезался в Ford. На следующий день в больнице скончался и водитель последнего, пишет Rus.Postimees.

Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, в ходе которой столкнулись четыре легковых автомобиля, в субботу в 18:38.

У здания по Мустакиви, 13 в Таллинне 20-летний мужчина на BMW сзади врезался в Volvo XC60, которым управлял 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo выехал налево на зеленую полосу, а BMW вылетел направо, столкнувшись с двигавшимся в первом ряду Ford Fiesta, которым управлял 39-летний мужчина. Затем BMW пролетел через павильон на автобусной остановке, стоявшая там 61-летняя женщина погибла на месте. Ford отлетел на двигавшийся перед ним Toyota Avensis, который вел 28-летний мужчина.

В Северо-Эстонскую региональную больницу доставили водителя BMW, водителя Volvo и находившуюся в автомобиле в качестве пассажира 57-летнюю женщину, а также водителя Ford, его 34-летнюю пассажирку и находившуюся на остановке 32-летнюю женщину.

В аварию попали BMW, Volvo, Toyota и Ford, все автомобили ехали из города в сторону моста Мустакиви.

В Volvo ехали два человека, один из которых находится в больнице в тяжелом состоянии. С ними в машине была собака, сбежавшая с места происшествия, однако сотрудникам приюта удалось ее найти.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что у водителя BMW нет водительских прав.

Также известно, что на этом же BMW ранее неоднократно совершались на дорогах нарушения, однако их совершал не водитель, участвовавший в субботней аварии. Водитель, ехавший на BMW, был в последний раз наказан за нарушение на дороге три года назад.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Рааво Ярва, подробности произошедшего выясняются, однако собранные доказательства указывают на то, что аварии предшествовал разгон BMW.

"В полицию поступило несколько сообщений, что попавший в аварию BMW уже видели гоняющим по улицам Таллинна", - сказал Ярва.

Также он отметил, что при движении всегда следует запастись временем, поскольку спешка может привести к трагическим последствиям. "Спешка, провоцирующая небрежность и невнимательность, и, что еще хуже, безумная и безответственная гонка, могут привести к необратимым последствиям", – сказал Ярва.

Ярва добавил, что водителям нужно сосредоточиться только на движении и безопасной поездке из одного места в другое. "Каждый километр, который проехали на скорости выше предельной, - настоящая опасность для самого водителя и других участников дорожного движения. Полиция уже сейчас патрулирует усиленным составом и будет это делать во время праздников, чтобы успокоить движение и проверить трезвость водителей. Принимая во внимание события последнего дня, мы планируем направить еще больше патрулей в праздничные дни, чтобы обеспечить безопасность движения", - сказала Ярва.

Хотя возможное опьянение водителей выясняется, к настоящему моменту известно, что у водителя BMW алкогольного опьянения не было.

Его возможное наркотическое опьянение выяснит экспертиза.

Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело, которое ведет Пыхьяская окружная прокуратура. Идут следственные действия, и водитель BMW даст показания при первой возможности. Затем прокуратура решит, ходатайствовать ли о его аресте.

Видео: Авария в Таллинне с участием 4-х автомобилей