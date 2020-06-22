Пн, 22.06.2020
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Жара делает свое дело: в воскресенье из водоемов извлекли двух утопленников

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 21 июня, из водоемов извлекли двух утопленников, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). 

Один человек утонул в Риге, купаясь в Даугаве, второй - в Марупе.

Всего спасатели получили 42 вызова. Из них 23 были связаны со спасательными работами, к тому же были спасены три человека, двое из которых - на воде. Так, в водоеме в Екабпилсе перевернулась лодка и помощь спасателей понадобилась двум плывшим на ней.

Помимо этого, были потушены 11 пожаров, из них пять в Риге и один в другом городе, а также пять в краях. 

В то же время, в целом прошедшие сутки в VUGD признали спокойными - не было существенных пожаров и других сложных спасательных работ.

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