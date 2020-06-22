Самое красивое украшение летнего солнцестояния: знай, из чего плетешь Янов венок!

Также не используйте и не собирайте охраняемые растения, например, дикие орхидеи, и не уничтожайте эти растения, собирая Яновы травы.

Если плетете венок для детей, обязательно используйте только хорошо известные травы, например, ромашки, клевер. Обращайте особое внимание на то, не вызывает ли какое-либо из растений аллергическую реакцию!

Не забывайте также о защите от солнца, это актуально как для больших, так и для маленьких!

Клещи активны также во время праздника!

Отправляясь за Яновыми травами или празднуя Лиго на природе, не забывайте о клещах и комарах. Здесь пригодятся аэрозоли и браслеты, которые отпугивают и комаров, и клещей. Место комариного укуса обрабатывается дезинфицирующим аэрозолем. Для устранения зуда и отека подойдут антигистаминные гели, которые наносятся на место укуса несколько раз в день.

Для того чтобы не присосался клещ, нужно подумать о соответствующей (светлой) одежде и пользоваться средствами для отпугивания клещей. Рекомендуется время от времени смотреть, не ползает ли по одежде клещ.

Если клещ все-таки присосался, его нужно правильно, как можно быстрее и внимательнее вынуть, чтобы не раздавить.

Место, где присосался клещ, нельзя обрабатывать растительным маслом или другими жирными веществами, так как это может вызвать у клеща рвоту. Это место дезинфицируют, затем для вытаскивания клеща используют пинцет, с помощью которого хоботок клеща нужно обхватить как можно ближе к коже и медленно вытащить. В аптеке для этого можно купить специальный пинцет. Можно использовать также нитку, которую обматывают вокруг хоботка, и, потянув за концы, вытаскивают клеща. Место укуса дезинфицируют.