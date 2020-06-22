Самое красивое украшение летнего солнцестояния: знай, из чего плетешь Янов венок!

Самое красивое и свежее украшение летнего солнцестояния - это Янов венок. Создавая его, мы можем творчески самовыразиться, подобрать его краски к одежде, следовать традициям… К тому же Яновы травы, из которых плетут венки и которыми украшают место, где проходит празднование, обладают еще и лечебными свойствами.
Что это может дать нашему здоровью и какие меры предосторожности необходимо соблюдать при их сборе? Объясняет фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце.
Сбор Яновых трав
Яновы травы, так же, как лекарственные, нужно собирать с утра, когда обсохла роса, или под вечер. Эти растения не следует срывать в самое жаркое и солнечное время дня, иначе они быстро завянут. Кроме того, летнее солнцестояние – подходящее время для сбора многих лекарственных трав.
Многие из популярных Яновых трав, из которых плетут венки, применяются также в медицине и могут влиять на наше самочувствие. Так, например, при головной боли поможет вплетенная в венок мелисса, иван-чай или лабазник. Для бодрости подойдут мята, а для спокойствия – валериана, лабазник, мелисса и ромашка, советует фармацевт.
Самые популярные Яновы травы
- Красный и белый клевер вплетают в венок отдельно или вместе с другими растениями, а в медицинских целях используют от простуды и для профилактики атеросклероза.
- Ромашки образуют роскошный праздничный венок, и исстари считается, что они приносят счастье.
- Тысячелистник помогает при воспалении, уменьшает жар и понижает температуру. Он также восстанавливает кровотечение и способствует заживанию ран. Помогает также при гастрите и вздутии живота, возбуждает аппетит. Однако нужно учитывать, что тысячелистник нельзя применять во время беременности!
- Манжетка не только придает свежесть венку, но и полезна для женского здоровья.
- Подмаренник помогает при воспалении, успокаивает, способствует заживанию ран.
- Зверобой широко известен как природный антидепрессант.
- Красные маки наполнят праздничный венок яркостью и радостью.
- Листья аира часто используются как основа праздничного венка. В качестве лекарственного средства применяют корневища аира, которые способствует пищеварению и известны своими антибактериальными свойствами.
- Девятисил применяется при кашле как отхаркивающее средство. Он обладает противовоспалительным действием, полезен при простуде, гриппе.
- Полынь обладает противовоспалительным действием и понижает температуру. Также успокаивает, употребляется для улучшения аппетита.
- Лабазник применяют при простуде, так как он обладает противовоспалительным и потогонным действием, а также как успокаивающее средство при беспокойстве и нарушениях сна.
- Иван-чай обладает успокаивающим и укрепляющим организм действием.
- Васильки, которые ярко раскрашивают венок синим цветом, обладают противовоспалительным действием, применяются также наружно при кожных заболеваниях.
- В венке между цветами будет также красиво смотреться дубовый или рябиновый листок, или ветка с листьями.
Осторожность - на первом месте!
Фармацевт подчеркивает, что всегда необходимо помнить о мерах безопасности! Для плетения венков и праздничного убранства используйте только известные вам травы. Ни в коем случае не используйте ядовитые растения - узнайте о них заранее, прежде чем пойдете собирать цветы. Наиболее распространенные из них - это борщевик (к нему нельзя прикасаться, так как он вызывает тяжелые ожоги кожи), лютик (вызывает воспаления, ожоги кожи), а также цикута, которая очень ядовита. С перечнем ядовитых луговых трав любой может ознакомиться на домашней странице Центра контроля и профилактики заболеваний.
Также не используйте и не собирайте охраняемые растения, например, дикие орхидеи, и не уничтожайте эти растения, собирая Яновы травы.
Если плетете венок для детей, обязательно используйте только хорошо известные травы, например, ромашки, клевер. Обращайте особое внимание на то, не вызывает ли какое-либо из растений аллергическую реакцию!
Не забывайте также о защите от солнца, это актуально как для больших, так и для маленьких!
Клещи активны также во время праздника!
Отправляясь за Яновыми травами или празднуя Лиго на природе, не забывайте о клещах и комарах. Здесь пригодятся аэрозоли и браслеты, которые отпугивают и комаров, и клещей. Место комариного укуса обрабатывается дезинфицирующим аэрозолем. Для устранения зуда и отека подойдут антигистаминные гели, которые наносятся на место укуса несколько раз в день.
Для того чтобы не присосался клещ, нужно подумать о соответствующей (светлой) одежде и пользоваться средствами для отпугивания клещей. Рекомендуется время от времени смотреть, не ползает ли по одежде клещ.
Если клещ все-таки присосался, его нужно правильно, как можно быстрее и внимательнее вынуть, чтобы не раздавить.
Место, где присосался клещ, нельзя обрабатывать растительным маслом или другими жирными веществами, так как это может вызвать у клеща рвоту. Это место дезинфицируют, затем для вытаскивания клеща используют пинцет, с помощью которого хоботок клеща нужно обхватить как можно ближе к коже и медленно вытащить. В аптеке для этого можно купить специальный пинцет. Можно использовать также нитку, которую обматывают вокруг хоботка, и, потянув за концы, вытаскивают клеща. Место укуса дезинфицируют.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!