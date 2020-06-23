Лиго в лесу: долго "танцующие" над костром сахарные курочки

В преддверии празднования Лиго Egoiste традиционно предлагает полезные советы и различные рецепты летних блюд, которые созданы на природе.

Ранее мы уже готовили целую курицу на костре - этот рецепт можно найти в нашем архиве:

Ингредиенты:

3 целые сахарные курочки;

масло;

2 лайма;

молодые побеги ели;

зеленый лукi;

чеснокs;

соль и перец.

Смотрите видеорецепт:

Сахарные курочки - это одна из древнейших пород домашних кур, которая в последние 80 лет смешивалась с другими и почти исчезла. Благодаря наши энтузиастам и селекционерам эту породу курочек сейчас можно найти на Рижском центральном рынке!

Для начала снимем цедру с лайма.

В ступку кладем масло, добавляем крупно нарезанный чеснок, молодые еловые побеги, насыпаем нарезанный зеленый лук (подойдет также и обычный лучок) и выдавливаем сок лайма.

Добавляем соль и перец.

Хорошенько все вымешиваем до однородной массы.

Обильно заполняем полученной смесью пространство под кожей курочек, закладывая также немного внутрь и обмазывая курочки снаружи.

Галерея: Долго "танцующие" над костром сахарные курочки

Хорошенько и крепко связываем курочки и оставляем их висеть над или рядом с костром. Пока они висят у огня, они не так быстро готовятся, но при этом в дыму костра еще и немного коптятся. Когда курочки готовы, оставляем их немного отдохнуть.

Нарезаем и наслаждаемся!

Приятного аппетита!

Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!

Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логинсу, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.