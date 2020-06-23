Лиго в лесу: долго "танцующие" над костром сахарные курочки

На этот раз мы покажем и расскажем, как приготовить сахарных цыплят к Лиго на природе. Рецепт простой, результат - невероятно вкусный, а сам процесс готовки - интересный, однако требует определенного времени. TVNET в сотрудничестве с Latvijas valsts meži предлагает отправиться в лес, познакомиться с ним и соприкоснуться с удивительно разнообразным миром вкусов, но при этом помнить о пожарной безопасности и чистоте после себя.
В преддверии празднования Лиго Egoiste традиционно предлагает полезные советы и различные рецепты летних блюд, которые созданы на природе.
Ранее мы уже готовили целую курицу на костре - этот рецепт можно найти в нашем архиве:
Ингредиенты:
- 3 целые сахарные курочки;
- масло;
- 2 лайма;
- молодые побеги ели;
- зеленый лукi;
- чеснокs;
- соль и перец.
Смотрите видеорецепт:
Сахарные курочки - это одна из древнейших пород домашних кур, которая в последние 80 лет смешивалась с другими и почти исчезла. Благодаря наши энтузиастам и селекционерам эту породу курочек сейчас можно найти на Рижском центральном рынке!
Для начала снимем цедру с лайма.
В ступку кладем масло, добавляем крупно нарезанный чеснок, молодые еловые побеги, насыпаем нарезанный зеленый лук (подойдет также и обычный лучок) и выдавливаем сок лайма.
Добавляем соль и перец.
Хорошенько все вымешиваем до однородной массы.
Обильно заполняем полученной смесью пространство под кожей курочек, закладывая также немного внутрь и обмазывая курочки снаружи.
Галерея: Долго "танцующие" над костром сахарные курочки
Хорошенько и крепко связываем курочки и оставляем их висеть над или рядом с костром. Пока они висят у огня, они не так быстро готовятся, но при этом в дыму костра еще и немного коптятся. Когда курочки готовы, оставляем их немного отдохнуть.
Нарезаем и наслаждаемся!
Приятного аппетита!
Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!
Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логинсу, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.
И спасибо цветочному салону Aina за прекрасные веночки к Лиго, которые любой может доверить им сплести!