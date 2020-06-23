Вт, 23.06.2020
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Лиго в лесу: долго "танцующие" над костром сахарные курочки

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На этот раз мы покажем и расскажем, как приготовить сахарных цыплят к Лиго на природе. Рецепт простой, результат - невероятно вкусный, а сам процесс готовки - интересный, однако требует определенного времени. TVNET в сотрудничестве с Latvijas valsts meži предлагает отправиться в лес, познакомиться с ним и соприкоснуться с удивительно разнообразным миром вкусов, но при этом помнить о пожарной безопасности и чистоте после себя.

В преддверии празднования Лиго Egoiste традиционно предлагает полезные советы и различные рецепты летних блюд, которые созданы на природе.

Ранее мы уже готовили целую курицу на костре - этот рецепт можно найти в нашем архиве:

Ингредиенты:

  • 3 целые сахарные курочки;
  • масло;
  • 2 лайма;
  • молодые побеги ели;
  • зеленый лукi;
  • чеснокs; 
  • соль и перец. 

Смотрите видеорецепт:

Сахарные курочки - это одна из древнейших пород домашних кур, которая в последние 80 лет смешивалась с другими и почти исчезла. Благодаря наши энтузиастам и селекционерам эту породу курочек сейчас можно найти на Рижском центральном рынке!

Для начала снимем цедру с лайма.

В ступку кладем масло, добавляем крупно нарезанный чеснок, молодые еловые побеги, насыпаем нарезанный зеленый лук (подойдет также и обычный лучок) и выдавливаем сок лайма.

Добавляем соль и перец.

Хорошенько все вымешиваем до однородной массы.

Обильно заполняем полученной смесью пространство под кожей курочек, закладывая также немного внутрь и обмазывая курочки снаружи.

Галерея: Долго "танцующие" над костром сахарные курочки

Хорошенько и крепко связываем курочки и оставляем их висеть над или рядом с костром. Пока они висят у огня, они не так быстро готовятся, но при этом в дыму костра еще и немного коптятся. Когда курочки готовы, оставляем их немного отдохнуть.

Нарезаем и наслаждаемся!

Приятного аппетита!

Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!

Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логинсу, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.

И спасибо цветочному салону Aina за прекрасные веночки к Лиго, которые любой может доверить им сплести!

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