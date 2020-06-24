Лиго в лесу: идеальный и простой завтрак, приготовленный на костре

В дни празднования Лиго Egoiste традиционно предлагает полезные советы и различные рецепты летних блюд, которые созданы на природе.

Ингредиенты (на одну порцию):

3 яйца;

50 г масла;

зелень на выбор;

3 ломтика бекона;

немного очень крепкого кофе;

крупный кусочек кислосладкого или любого другого хлеба;

веточка помидоров черри;

sсоли и перец.

Смотрите видеорецепт:

Яично-масляная болтунья - один из самых вкусным способов приготовления яиц, и главное, что это очень просто!

Сначала в холодный котел разбейте яйца и добавьте масло.

Помните: никогда не надо добавлять в яйца соль и перец раньше времени!

Поставьте котел на горячую поверхность и мешайте до тех пор, пока яйца с маслом не превратятся в однородную массу. Продолжайте мешать, и через пару минут почуствуете, что начинают образовываться яичные комочки. Снимите котел с горячей поверхности и продолжай помешивать. Через некоторое время верните котел обратно и мешайnt, пока масса не станет однородной, средней твердости.

Затем добавьте соль, перец и зелень по вкусу. Мы выбрали зеленый лук и черемшу, но можно взять и любую другую имеющуюся зелень - берите то, что вам по душе. Можно добавить также столовую ложку сметаны. Перемешайте, и готово!

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Ломтики бекона по желанию облейте очень-очень крепким кофе и отправьте на сковороду жариться.

Намажьте кусочек хлеба маслом с обеих сторон и поджарьте на сковороде до золотистого цвета.

Ранее мы готовили ржаной хлеб с привкусом леса - этот рецепт можно найти в нашем архиве:

Выложите веточку помидоров черри на горячую сковороду и дайте им немного подгореть, не забыв добавить щепотку соли.

Не нужно бояться, что помидоры слегка пригорят - это значит, что имеющийся в них сахар карамелизировался, что даст потрясающий аромат.

Вот и все, осталось только выложить на кусочек хлеба поджаренный бекон, добавить яйца и украсить жареными помидорами черри!

Приятного аппетита!

Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!

Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логинсу, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.