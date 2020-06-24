Лиго в лесу: идеальный и простой завтрак, приготовленный на костре

Сегодня мы покажем и расскажем, как приготовить на природе яично-масляную болтунью и хрустящий кислосладкий хлеб с маринованным в кофе беконом и жареными помидорами. TVNET в сотрудничестве с Latvijas valsts meži предлагает отправиться в лес, познакомиться с ним и соприкоснуться с удивительно разнообразным миром вкусов, но при этом помнить о пожарной безопасности и чистоте после себя.
В дни празднования Лиго Egoiste традиционно предлагает полезные советы и различные рецепты летних блюд, которые созданы на природе.
Ингредиенты (на одну порцию):
- 3 яйца;
- 50 г масла;
- зелень на выбор;
- 3 ломтика бекона;
- немного очень крепкого кофе;
- крупный кусочек кислосладкого или любого другого хлеба;
- веточка помидоров черри;
- sсоли и перец.
Смотрите видеорецепт:
Яично-масляная болтунья - один из самых вкусным способов приготовления яиц, и главное, что это очень просто!
Сначала в холодный котел разбейте яйца и добавьте масло.
Помните: никогда не надо добавлять в яйца соль и перец раньше времени!
Поставьте котел на горячую поверхность и мешайте до тех пор, пока яйца с маслом не превратятся в однородную массу. Продолжайте мешать, и через пару минут почуствуете, что начинают образовываться яичные комочки. Снимите котел с горячей поверхности и продолжай помешивать. Через некоторое время верните котел обратно и мешайnt, пока масса не станет однородной, средней твердости.
Затем добавьте соль, перец и зелень по вкусу. Мы выбрали зеленый лук и черемшу, но можно взять и любую другую имеющуюся зелень - берите то, что вам по душе. Можно добавить также столовую ложку сметаны. Перемешайте, и готово!
Галерея: Идеальный и простой завтрак, приготовленный на костре
Ломтики бекона по желанию облейте очень-очень крепким кофе и отправьте на сковороду жариться.
Намажьте кусочек хлеба маслом с обеих сторон и поджарьте на сковороде до золотистого цвета.
Ранее мы готовили ржаной хлеб с привкусом леса - этот рецепт можно найти в нашем архиве:
Выложите веточку помидоров черри на горячую сковороду и дайте им немного подгореть, не забыв добавить щепотку соли.
Не нужно бояться, что помидоры слегка пригорят - это значит, что имеющийся в них сахар карамелизировался, что даст потрясающий аромат.
Вот и все, осталось только выложить на кусочек хлеба поджаренный бекон, добавить яйца и украсить жареными помидорами черри!
Приятного аппетита!
Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!
Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логинсу, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.
И спасибо цветочному салону Aina за прекрасные веночки к Лиго, которые любой может доверить им сплести!