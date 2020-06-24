Дочь Агнесе Зелтини подтвердила, что беременна

В воскресенье, 21 июня, дочь известной латвийской актрисы и дизайнера украшений Агнесе Зелтини Мария Янсоне в своей социальной сети Instagram опубликовала фотографию, тем самым подтвердив, что она ждет малыша.
Фотографию она подписала словами: "Начинается новое приключение".
В комментариях появилось много поздравлений с ожидаемым прибавлением в семействе, Мария в ответ поблагодарила всех поздравляющих.
Как известно, в конце прошлого года Мария вышла замуж за предпринимателя Интса Янсонса. У них уже есть общий ребенок - Мила Ясмина, появившаяся на свет в 2012 году.
У Янсонса есть еще трое детей от двух предыдущих отношений.
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