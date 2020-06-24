Ср, 24.06.2020
Не ныряйте в воду головой вперед, не садитесь за руль и не прыгайте через костер в состоянии алкогольного опьянения. Медики Латвии

Дочь Агнесе Зелтини подтвердила, что беременна

Marija Jansone un Agnese Zeltiņa

ФОТО: LETA

В воскресенье, 21 июня, дочь известной латвийской актрисы и дизайнера украшений Агнесе Зелтини Мария Янсоне в своей социальной сети Instagram опубликовала фотографию, тем самым подтвердив, что она ждет малыша. 

Фотографию она подписала словами: "Начинается новое приключение". 

В комментариях появилось много поздравлений с ожидаемым прибавлением в семействе, Мария в ответ поблагодарила всех поздравляющих. 

Как известно, в конце прошлого года Мария вышла замуж за предпринимателя Интса Янсонса. У них уже есть общий ребенок - Мила Ясмина, появившаяся на свет в 2012 году.

 У Янсонса есть еще трое детей от двух предыдущих отношений.

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