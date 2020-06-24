Дочь Агнесе Зелтини подтвердила, что беременна

Фотографию она подписала словами: "Начинается новое приключение".

В комментариях появилось много поздравлений с ожидаемым прибавлением в семействе, Мария в ответ поблагодарила всех поздравляющих.

Как известно, в конце прошлого года Мария вышла замуж за предпринимателя Интса Янсонса. У них уже есть общий ребенок - Мила Ясмина, появившаяся на свет в 2012 году.

У Янсонса есть еще трое детей от двух предыдущих отношений.