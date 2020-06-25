Олсен, Бибер, Хадид, или 7 звезд с болезнью Лайма

Всех нас с раннего детства учат быть осторожными, отдыхая на прирде. В частности - летом, когда вовсю уже орудуют клещи. Но не всегда удается избежать их укуса. Тому пример - звезды из нашей подборки.
Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз, - инфекционное заболевание, передаваемое клещами и оленьими кровососками. Симптомы на ранних стадиях: жар, головная боль, усталость и кожная сыпь. Позднее недуг может поразить сердце, нервную систему, ткани суставов и даже глаза. Если опоздать с лечением, то заболевание перетекает в хроническую форму и становится трудноизлечимым.
Рассказываем о звездах, которые честно информируют общественность о болезни, предупреждая о ее последствиях.
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