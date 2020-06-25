Лиго в лесу: пирог из рабарбара с лепестками роз и взбитыми сливками с горящим углем

Показываем и рассказываем, как приготовить простой и вкусный пирог на костре, который порадует как взрослых, так и детей! Он может также стать особенным романтическим подарком вашему близкому человеку. TVNET в сотрудничестве с Latvijas valsts meži предлагает отправиться в лес, познакомиться с ним и соприкоснуться с удивительно разнообразным миром вкусов, но при этом помнить о пожарной безопасности и чистоте после себя.
В дни празднования Лиго Egoiste традиционно предлагает полезные советы и различные рецепты летних блюд, которые созданы на природе.
Ингредиенты:
- 2 стебля рабарбара (ревеня);
- масло;
- сахар;
- 3 горсти лепестков дикой розы;
- 2 яйца;
- 150 г муки;
- 2 чайные ложки разрыхлителя;
- соль.
Смотрите видеорецепт:
Готовим тесто. В миску разбиваем два яйца, добавляем щепотку соли и перемешиваем. Добавляем 100 г растопленного и остуженного в тени леса масла, всыпаем 100 г коричневого сахара.
Отдельно смешиваем 150 г муки и две чайные ложки разрыхлителя. Обе массы смешиваем между собой - и тесто готово! Даем ему немного "отдохнуть".
А пока чистим и нарезаем рабарбар, посыпаем его сахаром. Перемешиваем и немного ждем, пока рабарбар даст сок. Это процесс, в ходе которого выделяется натуральный сироп.
Перекладываем рабарбар в горячий котел и немного тушим/жарим его - до тех пор, пока он не начнет карамелизироваться. Добавляем две горстки лепестков роз и пару раз перемешиваем.
Галерея: Пирог из рабарбара с лепестками роз и взбитыми сливками с горящим углем
Выливаем свреху тесто и закрываем заранее прогретой чугунной крышкой. Оставляем тесто пропечься.
Тем временем берем сливки, добавляем к ним кусочек раскаленного угля и даем ему там "потанцевать". Тлеющий уголь придаст сливкам аромат дымка. Добавляем к сливкам сахар по вкусу и хорошо взбиваем.
Пирог подаем со взбитыми сливками и лепестками роз.
Приятного аппетита!
Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!
Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логинсу, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.
И спасибо цветочному салону Aina за прекрасные веночки к Лиго, которые любой может доверить им сплести!
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