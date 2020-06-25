Чт, 25.06.2020
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Лиго в лесу: пирог из рабарбара с лепестками роз и взбитыми сливками с горящим углем

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Показываем и рассказываем, как приготовить простой и вкусный пирог на костре, который порадует как взрослых, так и детей! Он может также стать особенным романтическим подарком вашему близкому человеку. TVNET в сотрудничестве с Latvijas valsts meži предлагает отправиться в лес, познакомиться с ним и соприкоснуться с удивительно разнообразным миром вкусов, но при этом помнить о пожарной безопасности и чистоте после себя.

В дни празднования Лиго Egoiste традиционно предлагает полезные советы и различные рецепты летних блюд, которые созданы на природе.

Ингредиенты:

  • 2 стебля рабарбара (ревеня);
  • масло;
  • сахар;
  • 3 горсти лепестков дикой розы;
  • 2 яйца;
  • 150 г муки;
  • 2 чайные ложки разрыхлителя;
  • соль.

Смотрите видеорецепт:

Готовим тесто. В миску разбиваем два яйца, добавляем щепотку соли и перемешиваем. Добавляем 100 г растопленного и остуженного в тени леса масла, всыпаем 100 г коричневого сахара.

Отдельно смешиваем 150 г муки и две чайные ложки разрыхлителя. Обе массы смешиваем между собой - и тесто готово! Даем ему немного "отдохнуть".

А пока чистим и нарезаем рабарбар, посыпаем его сахаром. Перемешиваем и немного ждем, пока рабарбар даст сок. Это процесс, в ходе которого выделяется натуральный сироп.

Перекладываем рабарбар в горячий котел и немного тушим/жарим его - до тех пор, пока он не начнет карамелизироваться. Добавляем две горстки лепестков роз и пару раз перемешиваем.

Галерея: Пирог из рабарбара с лепестками роз и взбитыми сливками с горящим углем

Выливаем свреху тесто и закрываем заранее прогретой чугунной крышкой. Оставляем тесто пропечься.

Тем временем берем сливки, добавляем к ним кусочек раскаленного угля и даем ему там "потанцевать". Тлеющий уголь придаст сливкам аромат дымка. Добавляем к сливкам сахар по вкусу и хорошо взбиваем.

Пирог подаем со взбитыми сливками и лепестками роз.

Приятного аппетита!

Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!

Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логинсу, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.

И спасибо цветочному салону Aina за прекрасные веночки к Лиго, которые любой может доверить им сплести!

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