Проверки на алкоголь и ограничения на собрания. Полиция продолжает усиленный контроль

Усиленный контроль был введен на дорогах 21 июня.

Полицейские проверяют, не находятся ли водители транспортных средств под воздействием алкоголя, наркотических или других опьяняющих веществ.

Также полиция проверяет, используются ли ремни безопасности и детские кресла, и обращает внимание на безопасность менее защищенных участников дорожного движения - пешеходов и велосипедистов.

В выходные дни полиция продолжала контролировать, как люди соблюдают ограничения на собрания и требование дистанцирования.