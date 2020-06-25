Латвийские медики предупреждают о вспышке эхинококкоза

Эхинококкоз - это одно из многочисленных паразитарных заболеваний, часто встречающихся у людей. По современным данным эхинококкоз неравномерно распространен на земном шаре. Наиболее многочисленные случаи заболевания наблюдаются в странах, где доминирует сельскохозяйственная деятельность. Эхинококк может поражать любой орган, но в большинстве случаев доминирующее положение занимают поражения таких органов как печень, легкие и головной мозг. Такую информацию предоставляет ВОЗ.

Бессимптомный инкубационный период болезни может продолжаться многие годы до тех пор, пока гидатидные кисты не разовьются до таких размеров, при которых появляются клинические признаки, при этом приблизительно половина всех пациентов, которые проходят медицинское лечение от инфекции, начинают получать его через несколько лет после первоначального инфицирования паразитом.

Боли в области живота, тошнота и рвота часто наблюдаются в случае, если гидатиды находятся в печени. Если поражены легкие, клинические признаки включают хронический кашель, боли в груди и нехватку дыхания. Другие признаки зависят от расположения гидатид и от давления, оказываемого на прилегающие ткани. Неспецифические признаки включают анорексию, потерю веса и слабость.

При отсутствии лечения некоторые виды эхинококкоза прогрессирует и приводят к смертельному исходу.

По оценкам инфекционистов, в Латвии эхинококкозом болеют около 300 человек. Ежегодно обнаруживается более десяти новых случаев. Яйца эхинококка чаще всего встречаются на лесных или садовых ягодах. Большему риску заболеть подвержены люди, живущие на селе, особенно если они содержат домашний скот, собак и кошек.

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