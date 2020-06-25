СГД начала уголовный процесс о зарплатах "в конвертах" на одном из строительных предприятий

Сотрудники управления провели в Риге и Елгаве 10 обысков в помещениях предприятия, на строительных объектах и по месту жительства лиц.

Во время обысков обнаружены и изъяты наличные деньги на сумму более 15 000 евро, а также другие предметы, которые будут анализироваться в рамках досудебного следствия.

В ходе досудебных следственных действий было установлено, что компания с 2019 года не указывала в бухгалтерских регистрах зарплаты и неофициально выплачивало их наличными почти 30 работникам. Ущерб, причиненный государству в результате неуплаты подоходного налога и социальных взносов, будет установлен в ходе расследования.

Уголовный процесс начат по ст. 217.1 Уголовного закона. Три человека признаны подозреваемыми, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.