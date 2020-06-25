Чт, 25.06.2020
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Фото ⟩ Встреча президента Эстонии и Эгила Левитса на Сааремаа

Керсти Кальюлайд и Эгил Левитс. 25.05.2020

ФОТО: Madis Veltman / Postimees

Сегодня, 25 июня, глава Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась на Сааремаа с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Президенты обсудили сотрудничество в Европейском союзе, вопросы региональной безопасности, киберсотрудничества и охраны окружающей среды.

Планировалось, что в Курессааре должна была пройти ежегодная встреча глав стран Балтии, но в последний момент президент Литвы Гитанас Науседа решил по внутригосударственным причинам остаться дома.

Официальная церемония приема, встреча глав государств и пресс-конференция прошли на центральной площади Курессааре. Также президент Латвии посадит в замковом парке дуб, позже президенты вместе посетят метеоритный кратер Каали.

Postimees отмечает, что под влиянием Covid-19 изменился способ приветствия - Кальюлайд здоровается со всеми, ударяясь локтем!

Галерея: Встреча Эгила Левитса и Керсти Кальюлайд

Местом встречи был выбран Курсессааре, чтобы обратить внимание на возможности внутреннего туризма в странах Балтии, а также призвать людей открыть для себя этим летом красивейшие места на острове.

Саарема - район Эстонии, который больше всего пострадал от Covid-19.

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