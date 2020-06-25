Фото ⟩ Встреча президента Эстонии и Эгила Левитса на Сааремаа

Сегодня, 25 июня, глава Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась на Сааремаа с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Президенты обсудили сотрудничество в Европейском союзе, вопросы региональной безопасности, киберсотрудничества и охраны окружающей среды.
Планировалось, что в Курессааре должна была пройти ежегодная встреча глав стран Балтии, но в последний момент президент Литвы Гитанас Науседа решил по внутригосударственным причинам остаться дома.
Официальная церемония приема, встреча глав государств и пресс-конференция прошли на центральной площади Курессааре. Также президент Латвии посадит в замковом парке дуб, позже президенты вместе посетят метеоритный кратер Каали.
Very happy to welcome my #Latvian friend and colleague @valstsgriba to Saaremaa. Standing here together after months of close #digital cooperation shows the true spirit of #Baltic unity and that the #Balticbubble truly works pic.twitter.com/IsIlrgfFU9— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) June 25, 2020
Postimees отмечает, что под влиянием Covid-19 изменился способ приветствия - Кальюлайд здоровается со всеми, ударяясь локтем!
Галерея: Встреча Эгила Левитса и Керсти Кальюлайд
Местом встречи был выбран Курсессааре, чтобы обратить внимание на возможности внутреннего туризма в странах Балтии, а также призвать людей открыть для себя этим летом красивейшие места на острове.
Саарема - район Эстонии, который больше всего пострадал от Covid-19.
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