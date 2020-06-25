Фото ⟩ Встреча президента Эстонии и Эгила Левитса на Сааремаа

Планировалось, что в Курессааре должна была пройти ежегодная встреча глав стран Балтии, но в последний момент президент Литвы Гитанас Науседа решил по внутригосударственным причинам остаться дома.

Официальная церемония приема, встреча глав государств и пресс-конференция прошли на центральной площади Курессааре. Также президент Латвии посадит в замковом парке дуб, позже президенты вместе посетят метеоритный кратер Каали.

Very happy to welcome my #Latvian friend and colleague @valstsgriba to Saaremaa. Standing here together after months of close #digital cooperation shows the true spirit of #Baltic unity and that the #Balticbubble truly works pic.twitter.com/IsIlrgfFU9 — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) June 25, 2020

Postimees отмечает, что под влиянием Covid-19 изменился способ приветствия - Кальюлайд здоровается со всеми, ударяясь локтем!

Галерея: Встреча Эгила Левитса и Керсти Кальюлайд

Местом встречи был выбран Курсессааре, чтобы обратить внимание на возможности внутреннего туризма в странах Балтии, а также призвать людей открыть для себя этим летом красивейшие места на острове.

Саарема - район Эстонии, который больше всего пострадал от Covid-19.