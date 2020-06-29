Прославившаяся на весь мир Джуди Миковиц - отважный ученый или королева фейков?

"Секретное задание пандемии Covid-19" - таково название 26-минутного документального фильма, главной героиней которого стала бывшая исследователь вирусов Джуди Миковиц.

Впервые фильм появился в Сети 4 мая и сразу стал бестселлером фейковых новостей о коронaвирусе.

В течение одной недели в социальных сетях YouTube, Vimeo, Twitter и Facebook его посмотрели более 8 миллионов человек. В итоге - бесчисленное количество комментариев и ссылок на фильм.

Доктору Джуди Миковиц 62 года, в прошлом она занималась изучением вирусов. Имеет ученую степень по биологии в Университете Вирджинии и степень по молекулярной биологии в Университете Джорджа Вашингтона. С 1992 по 2001 год работала в Национальном институте рака, затем - в институте Паттерсона, который занимается изучением нейро-иммунных заболеваний.

В 2009 году прославилась на весь мир своим исследованием по так называемому синдрому хронической усталости, который вызывают вирусы.

Ее заявление было революционным и могло вызвать переворот в медицине.

Но, к сожалению, эту ее теорию в ходе экспериментов не смогли подтвердить ни другие исследователи, ни группа ученых под ее собственным руководством. Публикацию пришлось отозвать, а сама Миковиц была вынуждена уйти с работы из института Паттерсона.

После этого начался крестовый поход Миковиц против ее бывших коллег. Она заявила, что раскроет миру правду о том, какими исследованиями занимаются в институте и каким гигантом фармацевтики ученые служат на самом деле.

В начале этого года она опубликовала книгу "Коррупционная чума", которая стала самой популярной из продаваемых в Amazon.

В аннотации утверждается, что автор - это современная Розалинда Франклин, открытия которой потрясли мир. Она познала медицину и с хорошей, и с самой плохой стороны, она не боится противостоять могущественным компаниям подобно киногероине Эрин Брокович.

Но героиней Миковиц сделал 26-минутный фильм-интервью, в котором автору - Мики Вилсону - она одну за другой раскрывает составные части великого заговора. В нем переплелись медицинские исследования, гиганты фармацевтики, Covid-19, вакцины, человеческие свободы и покушения на жизнь самой Миковиц.

Джуди повествует об обстоятельствах своего увольнения. Работодатель обвинил ее в присвоении научных записей, принадлежащих институту. За это она была арестована, но на пять дней, а не пять лет, как утверждается в фильме. Миковиц заявляет, что дело сфабриковано, чтобы заткнуть ей рот относительно более серьезных дел.

Она обвиняет Энтони Фаучи - главного инфектолога США - в том, что он лично платил за вмешательство в дело ФБР и департамента юстиции США, а также сотрудникам института, чтобы они помогли обвинить Миковиц и прервать ее научную карьеру.

Подтверждений этим заявлениям Миковиц нет.

Но косвенно с ней соглашается президент США Дональд Трамп, который часто публично критиковал мнение Фаучи по поводу обуздания пандемии.

Мнения Миковиц и Трампа совпадают и в вопросе происхождения вируса Covid-19. Трамп высказался, что произошла утечка вируса в одной из китайских лабораторий. Миковиц в фильме эти заявления подтверждает. Вирус был выделен из клеток животного искусственно.

Но доказательств у Миковиц опять нет никаких. Напротив - ранее учеными было доказано естественное происхождение вируса от летучих мышей.

Доктор также утверждает, что и вирус SARS, который распространился по миру 10 лет назад, был создан искусственно.

Против Covid-19 помогают лекарства от малярии, но правительство не допускает их применения. Врачи, которые выписывают их больным, лишаются лицензий. О лекарствах против малярии говорил и президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме 19 марта.

Заявления Трампа позже были отозваны Управлением по лекарствам США. Но за это время американская супружеская пара оказалась в реанимации после приема препаратов, рекомендованных самим Трампом.

Впрочем, главным объектом критики Миковиц является вакцинация. Она не против вакцинации как таковой, но при этом заявляет, что прививка от гриппа на 36% повышает риск заболевания Covid-19. Вакцинация идет на пользу только большим фармацевтическим кампаниям, Билу Гейтсу и прочим, кто вкладывает деньги в медицинские исследования.

Опубликованное видео - это только начало. Летом обещает увидеть свет полнометражный фильм, который раскроет еще несколько шокирующих фактов, утверждают его создатели. Этим видео активно делятся члены группы Quanon, противники вакцинации и мобильной технологии 5G.

Поиском доказательств заявлений Миковиц серьезно занимаются и исследователи фейковых новостей.

Видео: Джуди Миковиц - отважный ученый или королева фейков?