Территория лжи ⟩ "Миром правят сатанисты и педофилы". Сторонники QAnon - кто это и чего они хотят?

Патриоты и дети свободы. Так о себе заявляют сторонники группы QAnon. Супертеория, объединившая все популярные теории заговора. QAnon объединяет и то, что его активисты - ярые сторонники президента США Дональда Трампа. Борьба с теневым мировым правительством и педофилами-сатанистами - "Территория лжи" с очередным эпизодом о правде и лжи.
На всех предвыборных мероприятиях президента Дональда Трампа можно увидеть людей с плакатами в руках, на которых - латинская буква Q.
Это и есть QAnon - правоэкстремистское движение, которое распространилось не только в США. Его сторонники есть по всему миру, в том числе и в Латвии.
Именно буквой Q в 2017 году в социальных сетях некий автор, представившийся как близкий к нынешнему президенту США Дональду Трампу и наделенный доступом к самой секретной информации, рассказал о существовании "тайного государства в государстве" (deep state). Оно и управляет всем миром, решая человеческие судьбы, никем не будучи выбрано.
Сначала Q был один человек, опубликовавший в течение двух лет не менее сорока постов. Но со временем Q становилось все больше.
Идея эта оказалась заразной, быстро находя своих сторонников. По их заверениям - миром правят сатанисты и педофилы.
Именно они засели в руководстве Демократической партии США. Но не только - бывшие президенты США Барак Абама и Джордж Буш, миллиардер Джордж Сорос, Хилари Клинтон, семейство Ротшильдов и королевское семейство Саудовской Аравии. За всем этим стоят американские спецслужбы - ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности. Именно под их влиянием находятся рассадник порока Голливуд и большинство мировых средств массовой информации. Президент России Владимир Путин тоже ими управляем.
Началом создания "тайного государства" сторонники этой теории считают 2001 год. После теракта 11 сентября тогдашний президент Джордж Буш-младший значительно усилил деятельность спецслужб.
Именно Джордж Буш стал отцом этого тайного теневого правительства.
Барак Обама продолжил дело Буша. А Хилари Клинтон должна была продолжить, но проиграла на выборах Дональду Трампу. И теперь им ничего не остается, как только свергнуть Трампа с его поста.
Миссия Трампа - разгромить это "тайное государство", а их лидеров - повесить. И сделано это будет с помощью вооруженных сил и национальной гвардии, так как спецслужбы США находятся под влиянием теневиков.
По определению Трампа, в "тайное государство" входят не только руководители разведки, это и любой чиновник, который не согласен с мнением Трампа и не разделяет его взглядов. Никем не выбранное "тайное государство" пытается навязать нам свою повестку дня. И это угроза демократии!
Идеи QAnon в большой части совпадают с заявлениями Дональда Трампа.
QAnon можно определить как социальную платформу в поддержку не столько идей, сколько самого Трампа.
По одной из версий, за QAnon стоит кто-то из его близкого окружения, по другой - сам Трамп.
Сегодня у QAnon тысячи сподвижников, они участвуют в его предвыборных мероприятиях, продается сувенирная продукция и флажки с буквой Q. Организация вышла за пределы США и объединяет сторонников многочисленных теорий всемирного заговора. В том числе к QAnon примкнули сторонники британского националиста и одного из инициаторов Brexit Найджела Фараджа.
QAnon - это стиль жизни, религия, сообщество, которое становится все более популярным благодаря социальным сетям, ТВ и радиопередачам. Их лозунги - "Большое пробуждение" и "Там, где один, там все!".
Но не все так наивно. Группа Qanon находится в поле зрения ФБР. Организация признана потенциально опасной для США.
Подобные QAnon идеи высказываются и в Латвии, и в Facebook созданы виртуальные группы, которые призывают людей выйти из спячки, начать народное движение и готовиться к активным действиям.
Видео: Борьба с "теневым мировым правительством и педофилами-сатанистами"
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