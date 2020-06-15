Территория лжи ⟩ "Миром правят сатанисты и педофилы". Сторонники QAnon - кто это и чего они хотят?

На всех предвыборных мероприятиях президента Дональда Трампа можно увидеть людей с плакатами в руках, на которых - латинская буква Q.

Это и есть QAnon - правоэкстремистское движение, которое распространилось не только в США. Его сторонники есть по всему миру, в том числе и в Латвии.

Именно буквой Q в 2017 году в социальных сетях некий автор, представившийся как близкий к нынешнему президенту США Дональду Трампу и наделенный доступом к самой секретной информации, рассказал о существовании "тайного государства в государстве" (deep state). Оно и управляет всем миром, решая человеческие судьбы, никем не будучи выбрано.

Сначала Q был один человек, опубликовавший в течение двух лет не менее сорока постов. Но со временем Q становилось все больше.

Идея эта оказалась заразной, быстро находя своих сторонников. По их заверениям - миром правят сатанисты и педофилы.

Именно они засели в руководстве Демократической партии США. Но не только - бывшие президенты США Барак Абама и Джордж Буш, миллиардер Джордж Сорос, Хилари Клинтон, семейство Ротшильдов и королевское семейство Саудовской Аравии. За всем этим стоят американские спецслужбы - ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности. Именно под их влиянием находятся рассадник порока Голливуд и большинство мировых средств массовой информации. Президент России Владимир Путин тоже ими управляем.

Началом создания "тайного государства" сторонники этой теории считают 2001 год. После теракта 11 сентября тогдашний президент Джордж Буш-младший значительно усилил деятельность спецслужб.

Именно Джордж Буш стал отцом этого тайного теневого правительства.

Барак Обама продолжил дело Буша. А Хилари Клинтон должна была продолжить, но проиграла на выборах Дональду Трампу. И теперь им ничего не остается, как только свергнуть Трампа с его поста.

Миссия Трампа - разгромить это "тайное государство", а их лидеров - повесить. И сделано это будет с помощью вооруженных сил и национальной гвардии, так как спецслужбы США находятся под влиянием теневиков.

По определению Трампа, в "тайное государство" входят не только руководители разведки, это и любой чиновник, который не согласен с мнением Трампа и не разделяет его взглядов. Никем не выбранное "тайное государство" пытается навязать нам свою повестку дня. И это угроза демократии!

Идеи QAnon в большой части совпадают с заявлениями Дональда Трампа.

QAnon можно определить как социальную платформу в поддержку не столько идей, сколько самого Трампа.

По одной из версий, за QAnon стоит кто-то из его близкого окружения, по другой - сам Трамп.

Сегодня у QAnon тысячи сподвижников, они участвуют в его предвыборных мероприятиях, продается сувенирная продукция и флажки с буквой Q. Организация вышла за пределы США и объединяет сторонников многочисленных теорий всемирного заговора. В том числе к QAnon примкнули сторонники британского националиста и одного из инициаторов Brexit Найджела Фараджа.

QAnon - это стиль жизни, религия, сообщество, которое становится все более популярным благодаря социальным сетям, ТВ и радиопередачам. Их лозунги - "Большое пробуждение" и "Там, где один, там все!".

Но не все так наивно. Группа Qanon находится в поле зрения ФБР. Организация признана потенциально опасной для США.

Подобные QAnon идеи высказываются и в Латвии, и в Facebook созданы виртуальные группы, которые призывают людей выйти из спячки, начать народное движение и готовиться к активным действиям.

Видео: Борьба с "теневым мировым правительством и педофилами-сатанистами"