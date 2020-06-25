ДТП на Даугавпилсском шоссе, где погибли ребенок и женщина: заведено уголовное дело

Госполиция возбудила уголовное дело о ДТП, произошедшем в минувшую субботу на Даугавпилсском шоссе, в результате которого погибли женщина и ребенок, а еще пять человек получили тяжелые травмы. Об этом сообщила представитель Госполиции Лина Кальке.
Как обычно в таких случаях, полиция также назначила экспертизы с целью выяснить был ли кто-то из водителей за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время расследование продолжается, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.
Как сообщал RUS TVNET, в субботу, 20 июня, на Даугавпилсском шоссе произошла авария: два человека погибли, пострадали еще пять человек.
Авария произошла около 19.30 на 93-м километре между Лиелварде и Скривери, возле Скриверского дендрологического парка. Здесь столкнулись три автомобиля.
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