ДТП на Даугавпилсском шоссе, где погибли ребенок и женщина: заведено уголовное дело

Как обычно в таких случаях, полиция также назначила экспертизы с целью выяснить был ли кто-то из водителей за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время расследование продолжается, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.

Как сообщал RUS TVNET, в субботу, 20 июня, на Даугавпилсском шоссе произошла авария: два человека погибли, пострадали еще пять человек.

Авария произошла около 19.30 на 93-м километре между Лиелварде и Скривери, возле Скриверского дендрологического парка. Здесь столкнулись три автомобиля.