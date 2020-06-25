Нельзя мыться и пить: в Минске течет вода с неприятным запахом. Люди выстраиваются в очереди за водой

Запах описывали по-разному. Минчане не могли не только пить водопроводную воду, но и использовать ее для приготовления пищи и мытья. Иначе появлялось жжение, зуд, сыпь. Проблема коснулась и всех учреждений города - детсадов и больниц.

"Минскводоканал" сначла объяснил запах жаркой погодой, говоря, что воду можно пить. После того, как ведомство взяло пробы воды из районов, где возникли жалобы (Московский и Фрунзенский районы), оно сообщило, что все показатели качества воды в норме, кроме запаха.

В пострадавшие районы были привезены цистерны с питьевой водой. Очереди к ним были длинные. Сперва цистерн было всего четыре, потом стало 25. В очереди выстраивались не только к ним, но и к уличным питьевым фонтанчикам. Очереди длиной в десятки и сотни человек. Дозвониться до "Минскводоканала", чтобы заказать еще цистерны, было практически невозможно. В магазинах воду тоже быстро раскупили.

Позднее, ближе к полуночи 25 июня, выяснилось, что воду с запахом все-таки нельзя пить (хотя люди и не пили ее уже), об этом сообщил Минздрав.

Хотя, как стало известно позднее, соответствующее распоряжение санитарная служба Минска выдала 24 июня.

Главврач Городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко сообщил, что медики приезжали к 15 пациентам, которые жаловались на ухудшение состояния из-за употребления воды. Четверо были госпитализированы.

Власти обещали решить проблему за один день, но утром 25 июня "Минскводоканал" попросил жителей пострадавших районов "использовать воду на хозяйственно-бытовые нужды или обеспечить ее слив в течение 10-15 минут". Но слив не помог. Очереди за водой снова выстроились, а жалобы на неприятный запах воды начали поступать и из других районов Минска (Центрального и Октябрьского). В "Минскводоканале" Утверждают, что в некоторые дома уже вернулась нормальная вода, однако когда проблема будет устранена полностью, непонятно.

К решению проблемы подключилось правительство страны и премьер-министр. Власти Минска сказали, что не будут взимать плату за непригодную воду с жителей. МЧС разрешил людям набирать воду в городских пожарных частях, подвоз воды обеспечивал и Минобороны и крупные предприятия, такие как Coca-Cola. Генпрокуратура Беларуси начала проверку жалоб.

Минчане волнуются о состоянии бытовой техники, фильтров и счетчиков воды, чинить которые, если что, придется за свои личные средства.

Жители Минска также самоорганизовались: жильцы микрорайонов, не затронутых проблемой, подвозят к длинным очередям у цистерн воду и помогают людям.

Волонтеры движения #BYCOVID19, которые с начала пандемии активно помогали врачам, разместили в Facebook призыв помочь с обеспечением водой различных учреждений.

Как пишет BBC, нелестными словами в адрес властей переполнены соцсети.

Что произошло с водой, до сих пор не ясно. Жители пострадавших районов получают воду из канала Вилейско-Минской водной системы (в другие районы подается артезианская вода).

Согласно словам чиновников, очевидных аварий, которые могли повлиять на воду, не было.