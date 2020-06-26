Сумочку Елизаветы II никому нельзя трогать. И на то есть причины

Об этом рассказала экс-руководитель протокола Барака Обамы Каприсия Маршалл. В беседе с журналистами издания People Маршалл пояснила, что никому нельзя касаться сумки Ее Величества. В этом женщина смогла убедиться сама во время визита Барака и Мишель Обамы в Букингемский дворец в 2011 году.

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Каприсия хотела помочь королеве при встрече с уже бывшим президентом США и его женой и попыталась взять у нее сумку, но ее сразу же остановил коллега:

"Он обеими руками схватил меня и вернул на место, к стене. А когда я извинилась и поинтересовалась, почему нельзя прикасаться к этой вещи, ответил:

"Мы не знаем, что именно лежит в сумке, но не имеем права трогать ее".

Некоторое время спустя Каприсии стало известно, что содержимое сумки не так важно. Главное то, где аксессуар находится:

"Спустя какое-то время я поняла, что королева использует ее как сигнал. Если сумочка находится выше запястья, то встреча проходит благоприятно. Но стоит Елизавете II опустить ее пониже, как ее подчиненные понимают: пора деликатно прощаться".