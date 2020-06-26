Сумочку Елизаветы II никому нельзя трогать. И на то есть причины

Ни один выход королевы Великобритании не обходится без элегантной сумочки, однако только недавно стало известно, что данный аксессуар имеет большее значение, чем мы могли подумать, пишет Harper's Bazaar.
Об этом рассказала экс-руководитель протокола Барака Обамы Каприсия Маршалл. В беседе с журналистами издания People Маршалл пояснила, что никому нельзя касаться сумки Ее Величества. В этом женщина смогла убедиться сама во время визита Барака и Мишель Обамы в Букингемский дворец в 2011 году.
Каприсия хотела помочь королеве при встрече с уже бывшим президентом США и его женой и попыталась взять у нее сумку, но ее сразу же остановил коллега:
"Он обеими руками схватил меня и вернул на место, к стене. А когда я извинилась и поинтересовалась, почему нельзя прикасаться к этой вещи, ответил:
"Мы не знаем, что именно лежит в сумке, но не имеем права трогать ее".
Некоторое время спустя Каприсии стало известно, что содержимое сумки не так важно. Главное то, где аксессуар находится:
"Спустя какое-то время я поняла, что королева использует ее как сигнал. Если сумочка находится выше запястья, то встреча проходит благоприятно. Но стоит Елизавете II опустить ее пониже, как ее подчиненные понимают: пора деликатно прощаться".
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