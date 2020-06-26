Пт, 26.06.2020
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"До вас можно добросить камнем". Президенты обсудили паром между Латвией и Сааремаа

ФОТО: Maldis Veltman

Президент Латвии Эгил Левитс во время встречи в Курессааре с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд отметил, что было бы отлично восстановить судоходное сообщение между Латвией и Сааремаа. Об этом пишет эстонская газета Saarte Haal.

На пресс-конференции по итогам встречи Кальюлайд шутливо заметила, что, если паромную линию между Сааремаа и Латвией вновь откроют, она к визиту коллеги растопит курную печь. Президент Латвии добавил, что и он, и президент Кальюлайд живут у моря - президент Эстонии на Сааремаа, а президент Латвии в Курземе, на берегу Ирбенского пролива, откуда до Сааремаа можно добросить камнем.

"Разумеется, это [возобновление паромного сообщения] было бы абсолютно превосходным", - сказал он.

Левитс выразил надежду, что это могло бы произойти уже в следующем году. "Надеюсь, что тогда я уже приеду на пароме", - сказал он. Президент Эстонии пообещала в таком случае совершить ответный визит также по морю.

На пресс-конференции оба президента отметили, что латвийцы всегда любили Сааремаа. "Приглашаю всех латвийцев посетить наш милый остров", - сказала Кальюлайд.

Галерея: Встреча Эгила Левитса и Керсти Кальюлайд

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