У матери - 4,86 промилле, у отца - 3,28! В Пурвциемсе у пьяных родителей забрали четырех детей

В пятницу, 19 июня, в 9:38 сотрудники Рижской полиции самоуправления получили звонок о нескольких находящихся в состоянии алкогольного опьянения людях в Пурвциемсе. Рядом с пьяными взрослыми находились маленькие дети. Для проверки обстоятельств на место происшествия был направлен ближайший патруль полиции.
В указанной очевидцами квартире представители правопорядка обнаружили пьяную пару и четырех несовершеннолетних детей. Родители оправдывались, что к ним приехали родственники и все они "немного выпили".
После проверки на алкоголь оказалось, что женщина находится под воздействием 4,86 промилле, в то время как в выдохе мужчины было констатировано 3,28 промилле.
На вопрос, кто из родственников мог бы позаботиться о детях, представители правопорядка получили ответ, что у пары есть еще совершеннолетняя дочь, которая живет отдельно.
Полицейские связались с ней и проинформировали о произошедшем, после чего девушка приехала к родителям и забрала сестер и братьев к себе.
Представители полиции также проверили ее квартиру - условия оказались благоприятными для нахождения там несовершеннолетних детей.
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