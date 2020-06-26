У матери - 4,86 промилле, у отца - 3,28! В Пурвциемсе у пьяных родителей забрали четырех детей

В указанной очевидцами квартире представители правопорядка обнаружили пьяную пару и четырех несовершеннолетних детей. Родители оправдывались, что к ним приехали родственники и все они "немного выпили".

После проверки на алкоголь оказалось, что женщина находится под воздействием 4,86 ​​промилле, в то время как в выдохе мужчины было констатировано 3,28 промилле.

На вопрос, кто из родственников мог бы позаботиться о детях, представители правопорядка получили ответ, что у пары есть еще совершеннолетняя дочь, которая живет отдельно.

Полицейские связались с ней и проинформировали о произошедшем, после чего девушка приехала к родителям и забрала сестер и братьев к себе.

Представители полиции также проверили ее квартиру - условия оказались благоприятными для нахождения там несовершеннолетних детей.