Пт, 26.06.2020
Я запомнил Юрмалу как очень красивое место. А еще местный воздух - смесь морского и хвойного - полезен по моим астматическим делам, здесь мне дышится легче. Актер Михаил Ефремов

У матери - 4,86 промилле, у отца - 3,28! В Пурвциемсе у пьяных родителей забрали четырех детей

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В пятницу, 19 июня, в 9:38 сотрудники Рижской полиции самоуправления получили звонок о нескольких находящихся в состоянии алкогольного опьянения людях в Пурвциемсе. Рядом с пьяными взрослыми находились маленькие дети. Для проверки обстоятельств на место происшествия был направлен ближайший патруль полиции.

В указанной очевидцами квартире представители правопорядка обнаружили пьяную пару и четырех несовершеннолетних детей. Родители оправдывались, что к ним приехали родственники и все они "немного выпили".

После проверки на алкоголь оказалось, что женщина находится под воздействием 4,86 ​​промилле, в то время как в выдохе мужчины было констатировано 3,28 промилле.

На вопрос, кто из родственников мог бы позаботиться о детях, представители правопорядка получили ответ, что у пары есть еще совершеннолетняя дочь, которая живет отдельно.

Полицейские связались с ней и проинформировали о произошедшем, после чего девушка приехала к родителям и забрала сестер и братьев к себе. 

Представители полиции также проверили ее квартиру - условия оказались благоприятными для нахождения там несовершеннолетних детей. 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ