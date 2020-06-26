В центре Глазго зарезаны четыре человека; нападавший убит полицией

Первоначально при этом прозвучало, что скорая помощь забрала трех человек. Инцидент произошел в гостинице Park Inn.

Полиция Глазго подтвердила, что ножевые ранения получил и один полицейский.

Полиция отметила, что инцидент исчерпан и угрозы обществу нет.

Более подробная информация о произошедшем пока недоступна.