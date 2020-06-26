Пт, 26.06.2020
Посмотрите, в какой хоккей сейчас играют в КХЛ. Он же примитивный. Меня иногда удивляет, что на матчи продают билеты. Экс-игрок КХЛ Михаил Анисин

В центре Глазго зарезаны четыре человека; нападавший убит полицией

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

В результате инцидента в гостинице в центре шотландского города Глазго от ножевых ранений погибли четыре человека, а нападавшего застрелила полиция, сообщает ВВС.

Первоначально при этом прозвучало, что скорая помощь забрала трех человек. Инцидент произошел в гостинице Park Inn.

Полиция Глазго подтвердила, что ножевые ранения получил и один полицейский.

Полиция отметила, что инцидент исчерпан и угрозы обществу нет.

Более подробная информация о произошедшем пока недоступна.

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