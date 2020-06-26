В центре Глазго зарезаны четыре человека; нападавший убит полицией

В результате инцидента в гостинице в центре шотландского города Глазго от ножевых ранений погибли четыре человека, а нападавшего застрелила полиция, сообщает ВВС.
Первоначально при этом прозвучало, что скорая помощь забрала трех человек. Инцидент произошел в гостинице Park Inn.
Полиция Глазго подтвердила, что ножевые ранения получил и один полицейский.
Полиция отметила, что инцидент исчерпан и угрозы обществу нет.
Более подробная информация о произошедшем пока недоступна.
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