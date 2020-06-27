Инициатива о регистрации однополых партнерских отношений подана в Сейм

Сбор подписей начался 9 марта, и за это время инициативу подписали по крайней мере 10 537 человек.

Опрошенные агентством LЕТА политики скептически оценили возможность, что эта инициатива будет поддержана парламентом.

Например, политическая партия KPV LV считает, что данный вопрос нужно решать на референдуме, а Новая консервативная партия напомнила, что в 2019 году аналогичная инициатива была отменена.

Авторы инициативы указывают, что однополые партнерские отношения легально признаны в 47 странах.

"Гражданский брак, гражданский союз или зарегистрированные партнерские отношения означают права, ответственность и гарантии, которые государство дает парам, находящимся в стабильных отношениях", - считает автор инициативы Раймонд Петрович, отмечая, что правительство Латвии не должно дискриминировать однополые пары и лишать их защиты, которая официально гарантирована браку между мужчиной и женщиной.