iPhone и iPad научились распознавать звуки. Иногда они слышат "детей-призраков"

Вечером 24 июня iPad прислал ему пуш-уведомление: "Устройство распознало звук, который может быть плачем ребенка". spliffsandsunsets напрягся - кроме него в доме никого не было. Об этом пишет "Медуза".

В комментариях на Reddit предположили, что iPad сообщил хозяину о призраке ребенка, которого тот просто не заметил. Позже spliffsandsunsets написал, что каким-то чудом пережил эту ночь - призрак "не забрал его душу".

Ютьюбер Маркес Браунли также сравнил функцию распознавания звуков с фильмом ужасов: например, его айфон с установленной iOS 14 подумал, что где-то течет вода, и отправил ему сразу несколько уведомлений об этом.

This could be the beginning of a 2020 horror movie pic.twitter.com/c9ByuUHDv1 — Marques Brownlee (@MKBHD) June 25, 2020

Техноблогер Бен Гескин в ответ на пост Браунли поинтересовался, зачем вообще нужна эта опция. Браунли пояснил: распознавание звуков будет полезно людям с нарушениями слуха. Или в случаях, когда владельцу устройства привезли пиццу и звонят в дверь, а он ничего не слышит, потому что сидит в наушниках и играет в видеоигры.