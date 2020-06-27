iPhone и iPad научились распознавать звуки. Иногда они слышат "детей-призраков"

В бета-версиях iOS и iPadOS 14 появилась функция автоматического распознавания звуков. Устройство слушает и анализирует все, что происходит вокруг, а потом присылает уведомление: кажется, это такой-то или такой-то звук. Пользователь Reddit под ником spliffsandsunsets рассказал, как из-за этой фунции оказался в настоящем фильме ужасов.
Вечером 24 июня iPad прислал ему пуш-уведомление: "Устройство распознало звук, который может быть плачем ребенка". spliffsandsunsets напрягся - кроме него в доме никого не было. Об этом пишет "Медуза".
В комментариях на Reddit предположили, что iPad сообщил хозяину о призраке ребенка, которого тот просто не заметил. Позже spliffsandsunsets написал, что каким-то чудом пережил эту ночь - призрак "не забрал его душу".
Ютьюбер Маркес Браунли также сравнил функцию распознавания звуков с фильмом ужасов: например, его айфон с установленной iOS 14 подумал, что где-то течет вода, и отправил ему сразу несколько уведомлений об этом.
This could be the beginning of a 2020 horror movie pic.twitter.com/c9ByuUHDv1— Marques Brownlee (@MKBHD) June 25, 2020
Техноблогер Бен Гескин в ответ на пост Браунли поинтересовался, зачем вообще нужна эта опция. Браунли пояснил: распознавание звуков будет полезно людям с нарушениями слуха. Или в случаях, когда владельцу устройства привезли пиццу и звонят в дверь, а он ничего не слышит, потому что сидит в наушниках и играет в видеоигры.
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