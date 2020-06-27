На шоссе под Лиепаей произошло лобовое столкновение. Трое погибших, среди них - двое детей

На месте аварии работают четыре бригады медиков. В результате аварии погибли один взрослый и двое детей.

ФОТО: скриншот видео

После аварии шоссе было закрыто в обоих направлениях, что вызвало заторы.

Часть водителей пыталась объехать заблокированный участок по узким гравийным дорогам.

Как сообщил очевидец, объезд занял как минимум час, водителям пришлось выходить из машин и самим регулировать поток машин и помогать другим водителям.

CSNg uz autoceļa A11 Liepāja - Rucava https://t.co/uEr7jMO9OL Grinvalti,divu a/m sadursme,satiksme pilnībā bloķēta abos virzienos.Negadījuma vietu iespējams apbraukt pa a/c V1222 Nīca - Otaņķi - Grobiņa.informē @Valsts_policija pic.twitter.com/AHYdmVWrbe — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 27, 2020