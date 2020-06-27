Сб, 27.06.2020
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На шоссе под Лиепаей произошло лобовое столкновение. Трое погибших, среди них - двое детей

ФОТО: скриншот видео

В субботу, 27 июня, около 17 часов на третьем километре автодороги Лиепая - Руцава произошло лобовое столкновение автомобиля Opel с грузовиком Volvo, сообщает портал liepajniekiem.lv со ссылкой на Госполицию.

На месте аварии работают четыре бригады медиков. В результате аварии погибли один взрослый и двое детей.

ФОТО: скриншот видео

После аварии шоссе было закрыто в обоих направлениях, что вызвало заторы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sadursme (@sadursme) on

Часть водителей пыталась объехать заблокированный участок по узким гравийным дорогам. 

Как сообщил очевидец, объезд занял как минимум час, водителям пришлось выходить из машин и самим регулировать поток машин и помогать другим водителям.

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