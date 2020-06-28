Яд извлечь невозможно! В Латвии участились укусы змей

"Была сильная боль, было сильное покраснение, сильный отек, который продолжал развиваться, но все будет хорошо с пациентом", - рассказал ​о недавнем случае со змеиным укусом врач-токсиколог Клиники токсикологии и сепсиса RAKUS Роберт Сташинскис.

Больной пробыл в больнице три дня. По его словам, он не видел, кто его укусил, а лишь почувствовал боль и обнаружил две характерные для укуса гадюки ранки. Все произошло на поляне у дома друзей.

Во многом благодаря фильмам, людям кажется, что яд надо отсасывать, выдавливать и прочее. Но это категорически неправильно.

Медики предостерегают - яд извлечь невозможно!

"Та часть тела, куда укусила змея, максимально должна быть в покое! Наверх положить что-то охлаждающее, чтобы сосуды сузились, чтобы рассасывание яда было медленнее", - о правильных действиях рассказывает Сташинскис.

Главная задача укушенного или тех, кто пришел ему на помощь - сделать так, чтобы яд чуть медленнее распространялся. И, конечно, необходимо максимально быстро обратиться за помощью к медикам.

"Если будет анафилактический шок - когда сильно падает давление, - это критическое состояние может закончиться смертельным исходом", - не скрывает опасности Роберт Сташинскис.

Для лечения последствий змеиного укуса применяются специфические лекарства, в тяжелых случаях может понадобиться переливание крови или введение сыворотки - противоядия, рассказывают медики.

Благо, как отметили в выпуске со ссылкой на Рижский зоопарк, в Латвии обитает только один вид ядовитых змей - обыкновенная гадюка.

"Ни одна змея не хочет нападать на человека - это другой калибр, человек большой, и змея понимает: ей лучше уходить. Конечно, людям тоже надо соблюдать осторожность: если пошел за ягодами, присел отдохнуть - то посмотри, где сядешь, может, на этом пеньке отдыхает змея", - подчеркнул представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс.

Среда, которая нравится змеям - выброшенные пищевые отходы, так как там они могут найти мышей. Скошенные газоны змеи, напротив, не жалуют. В свою очередь ужи любят компостные кучи и пруды.

По данным Службы неотложной медпомощи, в этом году с начала мая гадюки укусили 18 человек. В прошлом году с мая по сентябрь - 38 человек, а в 2018 году - 56.

Видео: Сюжет "Берегитесь змей!" Русского вещания LTV7