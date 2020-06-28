Избегая столкновения с животным, водитель насмерть сбил велосипедиста

Она рассказала, что вызов был получен в Стуниши Олайненского края сегодня, 28 июня, около 10:00. Сообщалось, что произошло ДТП, в котором погиб человек.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Škoda ехал по дороге, на которую выскочило животное. Чтобы избежать столкновения, он съехал с дороги и, не успев вернуть управление над транспортным средством, наехал на велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

На месте ДТП пострадал и сам водитель автомобиля.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Отметим, что за эти выходные в дорожно-транспортных происшествиях погибли уже шесть человек.

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 81 ДТП, в 13 из которых пострадали люди. Кроме того, две из произошедших вчера аварий в общей сложности унесли жизни пяти человек.

В субботу в 20:27 в Вирцавской волости Елгавского края, на автодороге Димзас-Вирцава-Вайрогс в аварию попала автомашина Volvo, в результате чего от полученных травм на месте скончались два человека. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Также вчера в Ницской волости Ницского края, на автодороге Лиепая-Руцава (А11) произошло фронтальное столкновение легковой машины Opel и грузового авто марки Volvo. В результате ДТП на месте происшествия скончались три человека, в том числе два ребенка. И в этом случае полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.