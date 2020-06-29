Радиоактивное облако неизвестного происхождения в разы увеличило в Эстонии содержание цезия в воздухе

Рейнсалу считает радиоактивные частички вопросом безопасности

Вчера утром министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что обменялся информацией о радиоактивных частичках с министрами иностранных дел Финляндии, Латвии и Литвы.

"Из многих стран поступила информация о легком повышении фона радиоактивных изотопов в Северо-Восточной части Европы. И хотя уровень не представляет никакой угрозы для здоровья людей, в наших и более широких интересах международной безопасности важно выявить это повышение фона, поскольку его причиной является человек", - отметил Рейнсалу.

Он добавил, что по этому вопросу Эстония общается с Международным агентством атомной энергии и другими странами.

О повышении уровня радиации первыми сообщили Северные страны

Агентство надзора за радиацией и атомной безопасности Финляндии, Норвегии и Швеции сообщило на прошлой неделе, что обнаружило в безвредном для человека и окружающей среды количестве радиоактивные изотопы в Финляндии, южной части Скандинавии и в Арктике.

В начале июня в Норвегии обнаружили изотопы йода-131, а в Швеции и Финляндии цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.

Во вторник Агентство радиационной безопасности Швеции сообщило, что сейчас невозможно четко сказать, что могло являться источником повышения уровня радиации. Агентство ядерной безопасности Финляндии и Норвегии также обсудило потенциальные источники.

Голландский государственный институт здоровья и окружающей среды в пятницу сообщил, что проанализировал данные Северных стран и эти подсчеты показывают, что радиоактивные изотопы пришли из Западной России.

"Радионуклиды были искусственного происхождения, это означает, что они созданы человеком. Строение нуклидов может указывать на повреждение элементов отопления атомной электростанции", - сообщило голландское агентство, добавив, что установить конкретный источник нельзя из-за ограниченного количества замеров.

АЭС Соснового Бора расположена всего в 70 километрах от Эстонии. По словам российских чиновников, в последнее время на этой станции никаких проблем не было. ФОТО: Peter Kovalev/TASS/Scanpix

А российское новостное агентство ТАСС со ссылкой на представителей государственного оператора ядерной энергии "Росэнергоатом" сообщило, что на двух атомных электростанциях, расположенных в Северо-Западной части России, насколько это известно, никаких проблем не было.

Расположенные под Петербургом АЭС "Ленинград" и под Мурманском "Коола" работают в нормальном режиме, уровень радиации находится в пределах нормы, сообщил ТАСС.

Представитель "Росатомэнерго" сказал в субботу ТАСС, что радиационный фон на АЭС "Ленинград" и "Коола" и в окрестности них в июне был неизменным, никаких изменений не замечено и сейчас: "Обе станции работают в обычном режиме. Нет ни малейших проблем с работой оборудования". По его словам, нет и никакой информации о возможных инцидентах, которые могли бы быть связаны с попаданием радионуклидов в воздух.

Российская АЭС расположена всего в 70 километрах от Эстонии Снабжающая Петербург АЭС расположена всего в 70 километрах от эстонской границы, в Сосновом Бору, на берегу Финского залива. АЭС Соснового Бора уже много лет доставляет беспокойство соседним странам, поскольку там работают четыре реактора наподобие того, который был на Чернобыльской АЭС. С 2012 года мощность реакторов старой АЭС из соображений безопасности сокращена до 80 процентов. В конце 2018 года был закрыт первый реактор. По планам, к 2025 году закрыть должны и три оставшихся старых реактора типа RMBK.