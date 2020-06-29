Радиоактивное облако неизвестного происхождения в разы увеличило в Эстонии содержание цезия в воздухе

Станция мониторинга излучения Департамента окружающей среды, расположенная в Харку, выявила, что в середине июня через Эстонию прошло облако радиоактивных частиц, происхождение которого неизвестно, пишет Rus.Postimees.
Радиоактивные частички зарегистрировали также станции измерения Финляндии и Швеции. И хотя голландские чиновники считают, что частички прилетели из России, последняя это отрицает.
Харкуская станция выявила в воздухе в очень небольших количествах изотопы цезия, кобальта и рутения. По словам советника отдела излучения Департамента окружающей среды Теэта Койтъярва, выявленные количества изотопов крайне малы и замеряемы только в лабораторных условиях. Они были обнаружены в период 14-21 июня во время анализа фильтров Харкуской станции мониторинга излучения.
"Такие количества не представляют опасности для здоровья человека", - заверил Койтъярв и сказал, что надзор за излучением проводится в Эстонии круглосуточно.
Департамент окружающей среды ничего не знает о происхождении изотопов. Создаваемая организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) комиссия первой опубликовала карту возможного распространения изотопов. На карте видно, что радиоактивные частички в большей степени распространяются с Северо-Запада России, в Эстонии и Латвии, частично с Литвы, а также в Финляндии и Швеции. Западная часть облака задевает Данию и Южную Норвегию, и достигает Северного моря.
Койтъярв объяснил, что хотя мониторинг излучения проводится на фильтрующих станциях круглосуточно, результаты лабораторных анализов станций попадают в Департамент окружающей среды не каждый день, а в недельных циклах: "Для большей ясности, в дополнение Департамент окружающей среды замеряет радиационный фон, то есть гамма-излучение, и результаты этих замеров мы получаем, скажем так, в режиме онлайн. Эти замеры ничего не выявили, поскольку концентрация частиц действительно была очень маленькой".
Главный специалист по мониторингу излучения Департамента окружающей среды Алар Полт отметил, что изотопы цезия-137 в определенных количествах находятся в атмосфере все время: "Поскольку концентрации были очень маленькими, то для того, чтобы собрать в фильтрах изотопы в изменяемом количестве требуется неделя. За более короткий срок просто не возможно ничего определить. Конечно, если рядом произойдет катастрофа, фильтры можно менять чаще. Но время измерения должно было достаточно большим".
Есть ли радиоактивные частички в воздухе Эстонии и сейчас, департамент сможет сказать только после следующего периода замера, поскольку речь идет о настолько маленьком количестве, которое можно определить только после лабораторного анализа замеров недельного периода.
По словам Полтса, фильтр, которым пользовались с 21 по 28 июня, попадет в Департамент окружающей среды в понедельник, измерение займет около двух дней: "Цезий-137 постоянно находится в атмосфере. Остается ли он и теперь на уровне выше среднего, и можно ли выявить еще какие-то искусственные изотопы, выяснится после замеров".
Уровень цезия-137 был примерно в три раза больше среднего
В цифрах содержание радиоактивных изотопов в воздухе было следующим.
За единицу измерения взято количество микро-беккерелей на кубический метр (микро-Bq/m3).
- Цезий (Cs-137): 2,5 микро-Bq/m3 (неопределенность 6,3 процента);
- Цезий (Cs-134): 2,8 микро-Bq/m3 (неопределенность 4,2 процента);
- Кобальт (Co-60): 0,69 микро-Bq/m3 (неопределенность 15,5 процента),
- Рутений (Ru-103): 0,28 микро-Bq/m3 (неопределенность 28 процентов).
Полт объяснил, что единицей измерения является беккерель (Bq). Один беккерель – это расщепление одного атомного ядра в секунду, в ходе которого освобождается определенное количество энергии: "Как видно по результатам измерения, речь идет об очень маленьком количестве. Микро – это одна миллионная. 1 микро-Bq/m3 – это миллионная секунда, то есть один распад на квадратный метр за 11,6 суток. Или, иными словами, один распад в секунду на миллионной кубического метра. Ясно, что речь идет о крайне маленькой концентрации, поэтому как сбор проб, так и время замера должны быть достаточно долгими".
В 2019 году средняя концентрация цезия-137 в пробах харкуской станции, которую удалось измерить вместе с неопределяемыми замерами, составляла 0,8 микро-Bq/m3. Такой замер удавалось сделать на 29 неделе из 52. На 23 неделе из 52 цезий-137 был замеряем только в границах определения, которая в среднем составляла около 0,55 микро-Bq/m3. "То есть, о неделе с 14 по 21 июня этого года можно сказать, что уровень цезия-137 был в три раза выше среднего", - добавил Полт.
Время измерения пробы, собранной 14-21 июня, составило почти 60 часов, поскольку это совпало с государственными праздниками. Благодаря этому вместе с неопределяемыми параметрами удалось выявить и такие маленькие количества, которые были у рутения-103 - 0,28 микро-Bq/m3.
Угрозы для здоровья людей не было
По словам Койтъярва, солнечная погода никак не влияет на то, как изотопы влияют на здоровье людей. Но его могут оказать осадки, с которыми находящиеся в воздухе частички попадают на поверхность земли.
И Полт подчеркнул, что в случае радиоактивных изотопов выявленных в Эстонии никак нельзя говорить об угрозе здоровью людей. Эти количества были в миллиарды раз меньше тех, в случае которых можно говорить о влиянии на здоровье.
"Для сравнения, средняя концентрация природного радиоактивного газа радона во внешнем воздухе составляет почти 10 Bq/m3. Во внутренних помещениях в Эстонии она составляет почти 100 Bq/m3. То есть в десять-сто миллионов раз больше, чем 1 микро-Bq/m3, и это мы вдыхаем каждый день. В собственных клетках человека средняя радиоактивность составляет до 100 Bq/kg. В основном это происходит из-за содержания природного изотопа К-40, который постоянно находится в природном калии", - отметил он.
Койтъярв добавил, что происхождение найденных во внешнем воздухе изотопов нужно серьезно исследовать и вести международное сотрудничество: "В данном случае слишком преждевременно спекулировать на тему конкретного источника этих изотопов. Речь не идет о догадках, важны факты и их трактовка. И Международное агентство атомной энергии только начало собирать результаты замеров станций разных стран".
И Полт подчеркнул, что о происхождении изотопов сложно сказать что-то конкретное: "Поскольку для получения результатов замеров нужно собирать пробы в течение целой недели, а движение воздушных масс в это время изменчиво, крайне сложно, если не сказать невозможно, определить место выброса изотопов. На данный момент результаты замеров поступили из небольшого количества европейских стран".
Рейнсалу считает радиоактивные частички вопросом безопасности
Вчера утром министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что обменялся информацией о радиоактивных частичках с министрами иностранных дел Финляндии, Латвии и Литвы.
"Из многих стран поступила информация о легком повышении фона радиоактивных изотопов в Северо-Восточной части Европы. И хотя уровень не представляет никакой угрозы для здоровья людей, в наших и более широких интересах международной безопасности важно выявить это повышение фона, поскольку его причиной является человек", - отметил Рейнсалу.
Он добавил, что по этому вопросу Эстония общается с Международным агентством атомной энергии и другими странами.
О повышении уровня радиации первыми сообщили Северные страны
Агентство надзора за радиацией и атомной безопасности Финляндии, Норвегии и Швеции сообщило на прошлой неделе, что обнаружило в безвредном для человека и окружающей среды количестве радиоактивные изотопы в Финляндии, южной части Скандинавии и в Арктике.
В начале июня в Норвегии обнаружили изотопы йода-131, а в Швеции и Финляндии цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.
Во вторник Агентство радиационной безопасности Швеции сообщило, что сейчас невозможно четко сказать, что могло являться источником повышения уровня радиации. Агентство ядерной безопасности Финляндии и Норвегии также обсудило потенциальные источники.
Голландский государственный институт здоровья и окружающей среды в пятницу сообщил, что проанализировал данные Северных стран и эти подсчеты показывают, что радиоактивные изотопы пришли из Западной России.
"Радионуклиды были искусственного происхождения, это означает, что они созданы человеком. Строение нуклидов может указывать на повреждение элементов отопления атомной электростанции", - сообщило голландское агентство, добавив, что установить конкретный источник нельзя из-за ограниченного количества замеров.
А российское новостное агентство ТАСС со ссылкой на представителей государственного оператора ядерной энергии "Росэнергоатом" сообщило, что на двух атомных электростанциях, расположенных в Северо-Западной части России, насколько это известно, никаких проблем не было.
Расположенные под Петербургом АЭС "Ленинград" и под Мурманском "Коола" работают в нормальном режиме, уровень радиации находится в пределах нормы, сообщил ТАСС.
Представитель "Росатомэнерго" сказал в субботу ТАСС, что радиационный фон на АЭС "Ленинград" и "Коола" и в окрестности них в июне был неизменным, никаких изменений не замечено и сейчас: "Обе станции работают в обычном режиме. Нет ни малейших проблем с работой оборудования". По его словам, нет и никакой информации о возможных инцидентах, которые могли бы быть связаны с попаданием радионуклидов в воздух.
Российская АЭС расположена всего в 70 километрах от Эстонии
Снабжающая Петербург АЭС расположена всего в 70 километрах от эстонской границы, в Сосновом Бору, на берегу Финского залива.
АЭС Соснового Бора уже много лет доставляет беспокойство соседним странам, поскольку там работают четыре реактора наподобие того, который был на Чернобыльской АЭС.
С 2012 года мощность реакторов старой АЭС из соображений безопасности сокращена до 80 процентов.
В конце 2018 года был закрыт первый реактор. По планам, к 2025 году закрыть должны и три оставшихся старых реактора типа RMBK.
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