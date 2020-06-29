Полиция подозревает двух маленьких детей в вандализме на кладбище

На прошлой неделе на кладбище Рубенес в Коценском крае было осквернено кладбище. Полиция подозревает, что к этому причастны два малолетних ребенка.
Принимая во внимание, что в дело вовлечены дети, более подробных комментариев полиция не предоставляет. Продолжается расследование.
Напомним, 25-26 июня в Коценском крае на кладбище Рубенес из некоторых могил были вырваны кресты, перевернуты памятники и вырваны растущие цветы. В связи с произошедшим полиция начала уголовное дело.
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