Полиция подозревает двух маленьких детей в вандализме на кладбище

Принимая во внимание, что в дело вовлечены дети, более подробных комментариев полиция не предоставляет. Продолжается расследование.

Напомним, 25-26 июня в Коценском крае на кладбище Рубенес из некоторых могил были вырваны кресты, перевернуты памятники и вырваны растущие цветы. В связи с произошедшим полиция начала уголовное дело.