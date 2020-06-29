Пн, 29.06.2020
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Maxima предупреждает о фальшивом мобильном приложении

ФОТО: Viltojums

Maxima Latvija предупреждает о копии своего приложения, которая не связана с предприятием. 

Приложение выглядит точно также, как и оригинальное приложение Maxima. В компании предположили, что оно занимается сбором данных. Название копии приложения - Maxima Latvija, его разработчиком является VD studio.

В свою очередь оригинальное приложение компании, которое позволяет расплатиться за покупки с помощью телефона, называется Maxima, и его разработчиком является Maxima Latvija.

"Призываем всех быть внимательными. В настоящее время мы делаем все, чтобы остановить распространение этого мошеннического приложения", - прокомментировала специалист по связям с общественностью Maxima Лиене Дупате-Угуле. 

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