Maxima предупреждает о фальшивом мобильном приложении

Приложение выглядит точно также, как и оригинальное приложение Maxima. В компании предположили, что оно занимается сбором данных. Название копии приложения - Maxima Latvija, его разработчиком является VD studio.

В свою очередь оригинальное приложение компании, которое позволяет расплатиться за покупки с помощью телефона, называется Maxima, и его разработчиком является Maxima Latvija.

"Призываем всех быть внимательными. В настоящее время мы делаем все, чтобы остановить распространение этого мошеннического приложения", - прокомментировала специалист по связям с общественностью Maxima Лиене Дупате-Угуле.