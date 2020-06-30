Не могут выйти из дома без резиновых сапог. В Риге затоплены улицы, нарушено движение трамваев

Сегодня утром в Риге из-за сильных ливней затоплены многие улицы, нарушено движение трамваев, свидетельствуют данные агентства LЕТА.
Затопленными оказались улицы в нескольких микрорайонах Риги, например, от Юглы в сторону центра местами затоплена улица Бривиабас, а на Тейке от Alfa до улицы Джутас затоплены не только проезжая часть улицы Ропажу, но и тротуары.
Видео: Затопленные улицы Риги
Похожая ситуация сложилась и в Межциемсе, где, по рассказам очевидцев, самая критическая ситуация на небольших улочках и территориях вокруг домов - жильцы некоторых домов не могут выйти из них, не надев резиновые сапоги.
Затоплены также участки улиц в центре столицы - ул. Кр. Барона, Тербатас, Бруниниеку, Кр. Валдемара, бульв. Райня, ул. Чака и др.
🇱🇻 Applūdušas ielas dēļ apgrūtināta satiksme Ganību dambī #Sarkandaugava #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) June 30, 2020
🎥 Mihails Rjumšins (Jezduni) pic.twitter.com/RcD4d7Tbkj
Интенсивные осадки нарушили движение общественного транспорта. Первые трамваи, которые начинают курсировать около 5 часов утра, сегодня задерживались примерно на 20 минут.
Галерея: Ганибу дамбис после сильного ливня
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