Вт, 30.06.2020
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Не могут выйти из дома без резиновых сапог. В Риге затоплены улицы, нарушено движение трамваев

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня утром в Риге из-за сильных ливней затоплены многие улицы, нарушено движение трамваев, свидетельствуют данные агентства LЕТА.

Затопленными оказались улицы в нескольких микрорайонах Риги, например, от Юглы в сторону центра местами затоплена улица Бривиабас, а на Тейке от Alfa до улицы Джутас затоплены не только проезжая часть улицы Ропажу, но и тротуары.

Видео: Затопленные улицы Риги

Похожая ситуация сложилась и в Межциемсе, где, по рассказам очевидцев, самая критическая ситуация на небольших улочках и территориях вокруг домов - жильцы некоторых домов не могут выйти из них, не надев резиновые сапоги.

Затоплены также участки улиц в центре столицы - ул. Кр. Барона, Тербатас, Бруниниеку, Кр. Валдемара, бульв. Райня, ул. Чака и др.

Интенсивные осадки нарушили движение общественного транспорта. Первые трамваи, которые начинают курсировать около 5 часов утра, сегодня задерживались примерно на 20 минут.

Галерея: Ганибу дамбис после сильного ливня

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