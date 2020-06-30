Как рестораны Риги выживают без туристов? Что их ждет?

Началась ежегодная Рижская неделя ресторанов, при помощи которой надеются возродить отрасль гостеприимства после двух месяцев простоя. Однако представители сферы общественного питания все еще не работают на полную мощь, так как пропал главный фокус лета - международные туристы.
В лучших ресторанах Риги обед из трех блюд - 20 и 25 евро. В обычные дни он стоил бы дороже. Ресторанная неделя обычно проходила весной и зимой. Никогда летом, поскольку доход приносили туристы. Но сейчас из-за коронавируса туристов очень мало.
"Сейчас рестораны работают в неполную силу. Еще не вернулись на прежний уровень. Они хотят работать, они хотят выйти из простоя и действовать",
- говорит руководитель Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.
Потому 33 рижских ресторана договорились об особых предложениях, фокусируясь на местных жителях. Пока что их так мало, что, например, в винном баре-ресторане Garage столики обслуживает совладелец.
"Нам нужен внутренний толчок, который все это поднимет и позволит начать двигаться людям, которые три месяца просидели дома", - говорит совладелец Garage Рудольф Каус.
Впервые мероприятие продлится две недели, до 12 июля. В ресторане Kolonāde надеются, что в Ригу приедут люди из регионов. Первый день ресторанной недели, когда телефон разрывался от резерваций, дал надежду, что все улучшится.
Шеф-повар ресторана Kolonāde. Mūsu stāsti Айнар Володка рассказывает:
"Все шеф-повара и повара соскучились спустя два месяца. Они хотят все показать и сделать максимально лучшее и вкусное, а также самое красивое в эти две недели. (...) Мы два месяца были в простое, и тогда появились различные идеи, как можно было бы меню изменить, что предложить нового".
Рестораны в состоянии удовлетворить эпидемиологические требования без каких-либо проблем. Внутри помещения за одним столиком четыре человека, на террасе - восемь. Между столиками два метра.
"Говоря об ограничениях - соблюдаем правила. Люди следуют им. Люди уже приходят подготовленными, как им сидеть, как держать дистанцию", - говорит руководитель ресторана Kolonāde. Mūsu stāsti Янис Липницкис.
В свою очередь совладелец бара-ресторана Garage Рудольф Каус отмечает:
"Мы хотели бы больше ясности, можем ли мы устраивать корпоративы, более крупные закрытые мероприятия. Что-то разрешено, что-то - нет, не хватает ясности. Но в остальном в повседневной работе все в порядке".
Из-за Covid-19 ресторанная неделя не прошла весной. Хотя, по правде говоря, весной сложнее предложить что-то сезонное, а фестиваль гурманов летом - это очень широкий выбор свежих и местных продуктов. Также такая ресторанная неделя увеличивает доход крестьян и других поставщиков.
Видео: Сюжет новостей TV3
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!