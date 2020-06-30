Как рестораны Риги выживают без туристов? Что их ждет?

В лучших ресторанах Риги обед из трех блюд - 20 и 25 евро. В обычные дни он стоил бы дороже. Ресторанная неделя обычно проходила весной и зимой. Никогда летом, поскольку доход приносили туристы. Но сейчас из-за коронавируса туристов очень мало.

"Сейчас рестораны работают в неполную силу. Еще не вернулись на прежний уровень. Они хотят работать, они хотят выйти из простоя и действовать",

- говорит руководитель Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.

Потому 33 рижских ресторана договорились об особых предложениях, фокусируясь на местных жителях. Пока что их так мало, что, например, в винном баре-ресторане Garage столики обслуживает совладелец.

"Нам нужен внутренний толчок, который все это поднимет и позволит начать двигаться людям, которые три месяца просидели дома", - говорит совладелец Garage Рудольф Каус.

Впервые мероприятие продлится две недели, до 12 июля. В ресторане Kolonāde надеются, что в Ригу приедут люди из регионов. Первый день ресторанной недели, когда телефон разрывался от резерваций, дал надежду, что все улучшится.

Шеф-повар ресторана Kolonāde. Mūsu stāsti Айнар Володка рассказывает:

"Все шеф-повара и повара соскучились спустя два месяца. Они хотят все показать и сделать максимально лучшее и вкусное, а также самое красивое в эти две недели. (...) Мы два месяца были в простое, и тогда появились различные идеи, как можно было бы меню изменить, что предложить нового".

Рестораны в состоянии удовлетворить эпидемиологические требования без каких-либо проблем. Внутри помещения за одним столиком четыре человека, на террасе - восемь. Между столиками два метра.

"Говоря об ограничениях - соблюдаем правила. Люди следуют им. Люди уже приходят подготовленными, как им сидеть, как держать дистанцию", - говорит руководитель ресторана Kolonāde. Mūsu stāsti Янис Липницкис.

В свою очередь совладелец бара-ресторана Garage Рудольф Каус отмечает:

"Мы хотели бы больше ясности, можем ли мы устраивать корпоративы, более крупные закрытые мероприятия. Что-то разрешено, что-то - нет, не хватает ясности. Но в остальном в повседневной работе все в порядке".

Из-за Covid-19 ресторанная неделя не прошла весной. Хотя, по правде говоря, весной сложнее предложить что-то сезонное, а фестиваль гурманов летом - это очень широкий выбор свежих и местных продуктов. Также такая ресторанная неделя увеличивает доход крестьян и других поставщиков.

Видео: Сюжет новостей TV3