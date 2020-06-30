Экс-порнозвезда рассказала, как ее обманом сняли в "голой" фотосессии. Пользователи Сети негодуют

Миа Халифа - 27-летняя американская модель ливанского происхождения, ведущая спортивных программ и блогер. Но несмотря на это, многие пользователи Сети знают ее как бывшую порноактрису. Она играла в порно всего три месяца в 2014 году, однако за это время стала самой популярной актрисой на PornHub. Девушка быстро оставила порно, но ролики с ее участием все еще популярны. При этом, согласно словам Мии, за время своей карьеры в порно она получала всего 12 тысяч долларов, что относительно немного.

Из-за участия в порно Миа получила шквал критики на Ближнем Востоке за то, что она якобы опозорила мусульманскую культуру (Халифа - католичка), а родители оборвали с ней все контакты.

После ухода из порно Халифа не раз выступала с критикой в адрес порноиндустрии, обвиняя производителей в том, что они нарушают правила неприкосновенности личной жизни.

24 июня модель заявила, что один раз представитель студии Bang Bros путем обмана заставил ее сняться в откровенной фотосессии.

Согласно ее словам, представитель утверждал, что его знакомый фотограф издания Vogue готов сделать снимки девушки, которые будут опубликованы в ведущих изданиях. В итоге Миа позировала обнаженной, а снимки использовала в своих целях Bang Bros.

"Он сказал мне снять хиджаб и нижнее белье и позировать, опираясь на стену. Мое сердце начало бешено стучать. Я знаю, вам, возможно, легко сказать: "Ты занималась сексом на камеру, так что в чем проблема?". Но вам нужно осознать уровень страха, который испытывает женщина, ощущая себя бессильной", - написала Халифа в Twitter.

He told me to take the hijab and my underwear off and to pose against a wall. My heart began to palpatate. I know it might be easy for you to say “you had sex on camera, what’s the big deal?” But you need to understand the level of fear a woman has when she feels powerless. — Mia K. (@miakhalifa) June 24, 2020

Что было дальше?

После данного поста в Twitter стали призывать порностудии не рекламировать и совсем удалить ролики с девушкой и даже запустили хештег #JusticeForMiaKhalifa ("справедливость для Мии Халифы").

Помимо этого, пользователи создали на Change.org одноименную петицию, где призывают Pornhub и Bang Bros убрать из пользования видео с ней и решить вопрос с авторскими правами в суде.

"Если вы сидите на Pornhub, не смотрите видео с Мией Халифой - женщиной, которая много раз открыто высказывалась о том, что больше не желает, чтобы эти видео существовали - согласие не постоянно. Не укрепляйте эксплуататорскую секс-индустрию, которая продает, угнетает и дегуманизирует женщин", - писала, например, одна из пользовательниц Twitter @auntie_noga.