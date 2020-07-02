Опыт латвийки: "Мой врач не распознал рак. Возможно, сейчас у меня не было бы IV стадии..."

- До этого продлить жизнь больных раком легких удавалось лишь на несколько месяцев, но новая иммунотерапия позволяет пациентам жить значительно дольше. Это уже не вопрос пары месяцев, а в большинстве случаев - нескольких лет. Что выигранное время значит для вас лично?

- Ни на одно мгновение я не воспринимала это как выигранное время. Я, скорее, думала о потерянном времени и о том, что все могло бы быть по-другому, если бы...

Никто из нас не знает, как долго проживет. К сожалению, онкологических пациентов обычно воспринимают в обществе как обреченных. Часто приходилось это ощущать на себе.

Такое отношение подтверждается тем фактом, что пациенты с раком легких долгое время рассматривались как смертельно обреченные, а следовательно - одной химиотерапии им достаточно и не нужно ничего знать о других возможностях, потому что они все равно "не протянут долго".

Я бы никогда не получила иммунотерапию, если бы сама не провела в интернете несколько месяцев, чтобы собрать доступную там информацию. Онкобольные пациенты в Латвии просто остаются в неведении и без какой-либо информации о дальнейшем лечении. Именно эта неизвестность заставила меня самой заняться поиском и действовать. Так я обнаружила, что было бы нормально уже на первую консультацию к врачу прийти с выявленными мутациями, а также узнала многие другие вещи, перечислять которые я тут не хотела бы и о которых ни один врач мне никогда не говорил.

- Считаете ли вы, что нельзя полагаться только на сказанное врачом?

- Я не могу судить обо всех врачах, но лично у меня был негативный опыт. Я всегда следила за своим здоровьем и регулярно посещала врачей. За год до того, как мне поставили диагноз, я делала рентген легких, после которого появились подозрения на ателектаз. Так как я начала терять вес и появилась одышка после пробежки, я спросила у терапевта, нужно ли проверяться дальше, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение.

На что он ответил, что ателектаза нет, а рентген показал ошибку и не все должны быть спортсменами -олимпийцами. Да, доктор не распознал рак. Если бы диагноз был поставлен годом ранее, можно было бы сделать операцию или это была бы уже не IV стадия.

- Означает ли это, что пациент должен обучаться сам и самостоятельно искать информацию о своем диагнозе?

- Что касается доступности информации, у меня есть предложение - возможно, эту функцию параллельно с врачами могли бы выполнять некоторые онкологические больные, ассоциации поддержки их родственников или другие общественные организации? Я понимаю врачей-онкологов, которые находятся между двумя жерновами: с одной стороны, пациент, который хочет знать и понимать возможности лечения, и с другой - ограничения, наложенные государством на NVD при назначении лекарств пациентам.

На мой взгляд, было бы важно информировать пациентов о необходимости выявления мутаций и возможных видов мутаций для каждого типа рака (в Gulbja laboratorija их не смогут определить, пока пациент не знает, какие мутации он хочет обнаружить).