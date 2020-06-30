Фото ⟩ Доходчиво: женщина собрала окурки под балконом и выложила соседу послание

У вас тоже есть тот самый сосед, который вечно курит на балконе, нарушая все правила техники безопасности и приличия? Тогда вы поймете жительницу Минска, которая просто устала от такого соседа!
Как рассказывает "Медуза", женщина по имени Анна устала о того, что соседи вечно кидают бычки с балкона. Недавно перед ее домом была скошена трава, в связи с чем окурки стали еще заметнее. Тогда женщина просто собрала все бычки, что были перед домом, и выложила под окнами огромную надпись: "Купи пепельницу".
Как отмечает издание, вышло "пассивно-агрессивное послание".
"Пока я собирала окурки, ко мне подошла соседка с третьего этажа и сказала, что у нее едва не сгорел балкон от чьего-то бычка",
- приводит портал слова Анны.
Пока что это вся история. Если последует продолжение - вы обязательно узнаете!
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!