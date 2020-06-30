Премьер: постановление Конституционного суда по ГМД не стало сюрпризом

Суд также указал на то, что в государстве нет упорядоченной системы, к тому же она очень раздроблена, то есть часть пособий выплачивается государством, а часть - самоуправлениями.

Кариньш подчеркнул, что министр благосостояния Рамона Петравича имеет "фантастическую возможность привести систему в порядок", поэтому он ждет, когда Петравича представит правительству предложения.

"На мой взгляд, мы сможем привести эту систему в порядок. Правительство провело "капитальный ремонт" надзора за финансовым сектором, и мы получили хороший кредитный рейтинг. Также мы добились реализации административно-территориальной реформы. Уровень ГМД тоже станет частью реформ", - сказал Кариньш, добавив, что правительство поддержит предложения министра и выделит финансирование для приведения системы в порядок.

Как сообщалось, Конституционный суд указал, что законодатели не решили ряд важнейших вопросов, касающихся ГМД, в том числе для каких основных нужд он выплачивается, а также не разработана методика установления ГМД.

С учетом экономических факторов и других аспектов суд постановил, что оспариваемая норма признается недействительной с 1 января 2021 года.