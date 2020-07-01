BMW изменила изображение профиля в Facebook. Это вызвало очень широкие дискуссии

Доказательство этого утверждения - новое картинка, появившаяся у профиля компании BMW на Facebook. С первого взгляда кажется, что ничего особенного тут нет - плоский логотип BMW на ярком фоне. Однако быстро становится понятно, что на самом деле яркий фон - символ ЛГБТ-движения, радужный флаг, символизирующий человеческое равенство и взаимную терпимость.

Цель смены картинки профиля, без сомнения, благородна - показать, что BMW поддерживает равенство, терпимость, взаимное понимание и не поддерживает все остальное и экстремизм. Однако после изменения картинки в большом количестве активизировались активисты, у которых яркий логотип вызвал эмоции. Более того, сильные и различные. Сильные и отличающиеся, о чем свидетельствует число комментариев, которое уже приблизилось к отметке в 60 тысяч. Для сравнения - логотип BMW с деревянными деталями прокомментировали 944 человек, а картинка с лого BMW с соснами на фоне так и вовсе привлекла всего 647 комментариев.