Многие латвийцы по-прежнему не пользуется солнцезащитным кремом. Чем им это грозит?

По сравнению с данными за лето 2019 года, согласно которым солнцезащитным кремом не пользовались 45%, новое исследование показало, что жители начали чаще пользоваться солнцезащитными средствами.

Также в исследовании делается вывод о том, что 47% пользуются солнцезащитным кремом перед тем, как отправиться на пляж, 19% - во время отдыха на природе, 17% - всегда, когда находятся на солнце, 12% - находясь в саду, а 5% - на рыбалке.

Реже солнцезащитным кремом пользуются жители с низкими доходами - 40% представителей этой группы ответили, что вообще не пользуются солнцезащитными кремами, а среди жителей со средними и высокими доходами эти показатели составляют соответственно 26% и 28%. Если сравнить регионы, то оказывается, что меньше всего солнцезащитными кремами пользуются жители Латгале. Солнцезащитными кремами не пользуются 45% жителей этого региона, в то время как в остальных регионах ими не пользуются в среднем 27%-30% жителей.

Защитный крем - для безопасных солнечных ванн!

Солнцезащитный крем – это первое средство защита от раздражения, которое вызвано ультрафиолетовыми лучами и неполезно, так как разрушает иммунитет кожи, а в долгосрочной перспективе может повысить риск развития рака кожи. Консультант по красоте Наталия Гаврильченко напоминает, что использование солнцезащитного крема актуально абсолютно для всех групп жителей, причем не только при посещении пляжа, но все время - от первого весеннего солнца и до последнего солнечного летнего дня.

Однако особое внимание защите кожи от солнца должны обращать люди с очень светлой и чувствительной кожей, особенно, если у них много веснушек или родинок. Также от прямых солнечных лучей нужно беречь детей.

Как обработать солнечный ожог?

Если вы все-таки обгорели на солнце, рекомендуется принять холодный душ и наложить на обгоревшие места прохладные компрессы - смочить водой полотенце или чистую ткань, наложить на плечи или другую обгоревшую зону и держать 10 минут. Затем эту процедуру желательно повторить 3-4 раза.

Для восстановления кожи и облегчения симптомов солнечного ожога рекомендуется применять средства, содержащие пантенол.

Гаврильченко подчеркивает, что несмотря на распространенные мифы, на место солнечного ожога нельзя накладывать сметану, ряженку и растительные масла. Молочнокислые продукты содержат молочнокислые и бродильные бактерии, которые могут вызывать нежелательные химические реакции. Кроме того, сметана, купленная в магазине, содержит различные добавки, которые только ухудшат состояние кожи, а растительное масло образует на коже плотную пленку и мешает терморегуляции.

Также на обгоревшее место не рекомендуется накладывать фрукты, овощи и настойки лекарственных трав, так как они могут вызывать кожные аллергические реакции. Специалист напоминает, что кожа горячая и раздраженная, и поэтому является благоприятной средой для размножения разных микроорганизмов. После солнечного ожога нужно находиться в тени, прикладывать прохладные компрессы и пользоваться средствами, содержащими пантенол.

Активнее всего солнцезащитным кремом пользуются женщины и молодежь