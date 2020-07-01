"Это историческое преступление". Ведущий "Вестей" уволился из-за поправок к Конституции

Об этом он написал в социальной сети Facebook:

"... то, что происходит сейчас - выше моего понимания. Поправки в Конституцию - историческое преступление.

К отпиариванию которого привлекают некую сомнительную викторину (один из организаторов, прости господи, "Ассоциация ЮРИСТОВ России"), мнения списанных историей "випов" - именно в кавычках, некие подачки на детей...".

Журналист признался, что за всю карьеру ему не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей и делать это сейчас он тоже не хочет.

"Я вижу единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии - уволиться. Ну и разумеется, голосовать не пойду", - подытожил он.

Его пост вызвал бурную реакцию в соцести, собрав около 2800 лайков и несколько сотен комментариев. В то же время по признанию самого журналиста в интервью изданию "Сибирь.Реалии", он не ожидал, что это вызовет такой резонанс и хотел лишь своим примером показать, что "если тебя что-то не устраивает, есть простой выход - сделать вопрос гласным и уйти".

Своим высказыванием Жаринов хотел напомнить коллегам, что у журналистов есть права, закрепленные в федеральном законодательстве, которые дают возможность "не делать то, чего он не хочет делать". В то же время, по его словам, несмотря на то, что закон позволяет автору иметь свою позицию, реальность показывает обратное.

После своего поста, журналист увидел полярные точки зрения - кто-то пожал ему руку, кто-то обиделся и обвинил: "мол, ты уходишь, а мы теперь будем выглядеть как-то не так, сволочами".

На обвинения в том, что в течение семи лет он как-то сживался с политикой канала, а теперь вдруг пошел против, он отвечает, что всегда старался максимально дистанцироваться от политических тем, фокусируясь на социальных, ЖКХ, абсолютно аполитичных темах, что на региональном уровне вполне возможно.

О заместителе генерального директора ВГТРК Дмитрии Киселеве Жаринов говорит так:

"Товарища Киселева я считаю крайне…необычным человеком. Знаете, для таких людей, мне кажется, будет специальный суд, и он будет не человеческий - где-то там, наверху, на небесах.

Это реальность, которой я не хочу касаться, потому что то, что связано с пропагандой, - это тот блок, который мне очень не нравится, именно поэтому я от него и дистанцировался".

На ГТРК "Красноярск" Владимир Жаринов проработал корреспондентом в течение семи лет, последнее время, чуть меньше года, он вел региональные врезки в "Вестях" на "России-24".

Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и продлится до 1 июля. Одна из главных поправок - об "обнулении" президентского срока Владимира Путина.